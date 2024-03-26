我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「忍屁不放」會讓小腹變大 臭屁元凶食物是它

曼哈頓地鐵連傳命案 新裝安全圍欄擋不住落軌者

洛縣汽油價新高 加油比全國平均多22元

洛杉磯訊
洛杉磯縣自助服務汽油價格12天以來連續11次上揚，至26日洛縣普通汽油每加侖已上漲至自11月21日以來最高水平，87號汽油平均每加侖5.046元。（記者楊青/攝影）
洛杉磯縣自助服務汽油價格12天以來連續11次上揚，至26日洛縣普通汽油每加侖已上漲至自11月21日以來最高水平，87號汽油平均每加侖5.046元。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣自助服務汽油價格12天以來連續11次上揚，至26日，洛縣普通汽油每加侖已上漲至自11月21日以來的最高水平，87號汽油平均每加侖5.046元。26日洛杉磯縣的汽油均價比全國平均價格高出1.513元，相當於民眾每次加油比全國多付超過22元。

根據AAA和石油價格統計報告數據，過去12天，洛杉磯縣87號普通汽油價格每加侖上升了11.6分，從3月14日的每加侖5元以下再次突破每加侖5元以上。AAA表示，26日的汽油價格分析報告根據全國15萬個加油站的價格資訊做出。

AAA報告顯示，26日洛杉磯縣普通汽油均價較一週前上漲8.2分，比一個月前同日上漲24.9分，比一年前的同日上升19.5分。洛杉磯縣的普通汽油均價在2022年10月5日創下史上最高紀錄，每加侖6.494元。

橙縣的普通汽油均價26日也達到2023年11月15日以來的最高點，每加侖突破5元，為5.002元。橙縣的汽油價格過去12天中有11天上漲，每加侖上漲12.3分。

橙縣普通汽油均價在過去一周持續上漲，總漲價9分，這個價格比一個月前上升24.7分，比一年前上升19.7分。橙縣2022年10月5日的普通汽油均價創下歷史最高紀錄，每加侖6.459元。

全國普通汽油平均價格11天來也連續三次上升，但上升頻率和幅度都比加州小。26日全國普通汽油價格為每加侖3.533元，比洛杉磯縣低1.513元，比橙縣低1.469元。

全國普通汽油均價在2022年6月14日創下歷史最高紀錄，每加侖5.016元。26日的全國均價比一周前上漲4.4分，比一個月前漲26.9分。

AAA表示，隨著俄羅斯原油市場的動蕩，全球的原油市場價格未來可能繼續上升，推高各地的汽油價格，此外美國通貨膨脹持續，今年夏天全美的油價預期比上年更高，加州更是如此。

油價 洛杉磯 橙縣

上一則

橙縣燕子節台僑冒雨遊行 聲援台灣加入WHO

下一則

20歲女藏34磅可卡因闖關 聖地牙哥邊境攔截

延伸閱讀

橙縣燕子節台僑冒雨遊行 聲援台灣加入WHO

橙縣燕子節台僑冒雨遊行 聲援台灣加入WHO
加州學術十項全能錦標賽 阿罕布拉高中隊第三名

加州學術十項全能錦標賽 阿罕布拉高中隊第三名
美今夏汽油零售價料攀抵每加侖4美元 為2022年夏季以來最高

美今夏汽油零售價料攀抵每加侖4美元 為2022年夏季以來最高
橙縣新規 911報警增問6題分類

橙縣新規 911報警增問6題分類
俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表

俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表
春假+通膨 洛杉磯縣油價今年首破5元

春假+通膨 洛杉磯縣油價今年首破5元

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡