洛縣汽油價新高 加油比全國平均多22元

洛杉磯縣自助服務汽油價格12天以來連續11次上揚，至26日洛縣普通汽油每加侖已上漲至自11月21日以來最高水平，87號汽油平均每加侖5.046元。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 縣自助服務汽油價 格12天以來連續11次上揚，至26日，洛縣普通汽油每加侖已上漲至自11月21日以來的最高水平，87號汽油平均每加侖5.046元。26日洛杉磯縣的汽油均價比全國平均價格高出1.513元，相當於民眾每次加油比全國多付超過22元。

根據AAA和石油價格統計報告數據，過去12天，洛杉磯縣87號普通汽油價格每加侖上升了11.6分，從3月14日的每加侖5元以下再次突破每加侖5元以上。AAA表示，26日的汽油價格分析報告根據全國15萬個加油站的價格資訊做出。

AAA報告顯示，26日洛杉磯縣普通汽油均價較一週前上漲8.2分，比一個月前同日上漲24.9分，比一年前的同日上升19.5分。洛杉磯縣的普通汽油均價在2022年10月5日創下史上最高紀錄，每加侖6.494元。

橙縣 的普通汽油均價26日也達到2023年11月15日以來的最高點，每加侖突破5元，為5.002元。橙縣的汽油價格過去12天中有11天上漲，每加侖上漲12.3分。

橙縣普通汽油均價在過去一周持續上漲，總漲價9分，這個價格比一個月前上升24.7分，比一年前上升19.7分。橙縣2022年10月5日的普通汽油均價創下歷史最高紀錄，每加侖6.459元。

全國普通汽油平均價格11天來也連續三次上升，但上升頻率和幅度都比加州小。26日全國普通汽油價格為每加侖3.533元，比洛杉磯縣低1.513元，比橙縣低1.469元。

全國普通汽油均價在2022年6月14日創下歷史最高紀錄，每加侖5.016元。26日的全國均價比一周前上漲4.4分，比一個月前漲26.9分。

AAA表示，隨著俄羅斯原油市場的動蕩，全球的原油市場價格未來可能繼續上升，推高各地的汽油價格，此外美國通貨膨脹持續，今年夏天全美的油價預期比上年更高，加州更是如此。