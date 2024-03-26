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東谷市首家沃爾瑪超市動工 創造300就業機會

東谷市即時報導
東谷市沃爾瑪超市舉行施工儀式，預計2025年初正式營業。（市府官網）
東谷市沃爾瑪超市舉行施工儀式，預計2025年初正式營業。（市府官網）

南加內陸東谷市引進的首家著名全美連鎖超市Walmart Superenter近日舉行正式施工典禮，預計在2025年春季開始營業。

據東谷市府提供資訊，這家著名連鎖超市位於市區立姆奈特街114100號（14100 Limonite Ave.），佔地17萬995平方呎，擁有一個加油站及加油機16個。東谷市引進這家全美連鎖超市，可為該市創造至少300個就業機會，預計2025年初開始對外營業。

東谷沃爾瑪超市還配備一個電動車充電站，提供線上購物取貨服務和送貨服務。擁有汽車維修中心、熟食部、肉類及烘焙部門，還設有提供健康服務的藥房、視力配鏡中心和園藝綠植中心。

沃爾瑪區域中心總經理阿乎瑪達（Frankie Ahumada）在施工儀式上表示，最新的沃爾瑪超級中心正式開工，這也是當地首家沃爾瑪超市。

東谷市市長迪恩科（Christian Dinco）指出，該市沃爾瑪超市正式施工典禮是一個重要的里程碑，這個項目會為東谷帶來全新工作機會和提供基本商品和服務，也反映了市議會對經濟成長的承諾。期待與沃爾瑪的合作對社區生活帶來活力和積極影響。

東谷市於2010年10月正式建市，經濟發展令人矚目。目前居民人口近七萬人，該市是內陸地區華人居民眾多城市。市區人口平均年齡33歲，每家庭年平均收入14萬4000多元。東谷市也是加州乃至全美宜居城市之一。

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