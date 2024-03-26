「現金換金條」新圈套 南加華男騙大媽80萬

橙縣華男孫文輝（Wenhui Sun，音譯） 被捕，涉嫌「金條騙局」。（蒙哥馬利縣警局）

當局警告稱，一種全新的詐騙方式正在各地蔓延，嫌犯冒充聯邦調查局（FBI ）工作人員，說服年長者將帳戶裡的現金兌換成金條，並藉此騙走數百萬元。一名來自南加橙縣 （Orange County）的華人男子日前被捕，他涉嫌一筆近80萬的「金條騙局」，當局表示，可能會有更多人被捕。

警方表示，這名34歲的橙縣華裔男子名叫孫文輝（Wenhui Sun，音譯） ，在過去幾周的時間裡，他冒充聯邦調查員，多次接觸馬裡蘭州蒙哥馬利縣（Montgomery County，Maryland）的一位大媽，說服對方將價值80萬元的資產全部兌換成金條，理由是用這種方式可以保護銀行帳戶免遭盜竊。

本案受害者是一名64歲的女性，居住在當地一個老年社區。嫌犯孫文輝成功說服對方將現金兌換成金條後，讓女子在居住地附近的停車場等待，並將金條交給自己。案發後，受害者的親屬報警。孫文輝隨後在警方的一次釣魚執法中落網，據稱他當時正準備再收取37萬6000元的金條。

根據法庭記錄，孫文輝目前被關押在蒙哥馬利縣監獄，不得保釋。法庭文件顯示，孫文輝稱，他在中國的朋友指示自己開車前往馬裡蘭州拿一個包裹，3月8日他拿到包裹，但並不知道裡面是什麼。調查人員在嫌犯孫文輝的車裡，發現一張當天飛往加州 的機票，孫文輝解釋說，他特意推遲行程來拿包裹，並計劃第二天再去加州。

蒙哥馬利縣州檢察官表示，逮捕一名嫌犯只是一個開始，該縣至少有12名受害者。檢察官指出，目前尚不清楚嫌犯詐騙所得的80萬金條藏在哪裡，他擔心這些金條可能已被運出國外，調查正在進行中。

當局稱，「金條騙局」已逐漸成為一個全國性的問題，聯邦調查局警告人們不要成為受害者。自去年5月至12月，FBI網絡犯罪投訴中心發現此類詐騙增加，損失超過5500萬元。詐騙集團不再對現金或禮品卡下手，因為被害人如果試圖提取大筆現金，銀行就會提醒客戶。不法分子將目標對準金條，因為在金條網站上，幾十萬元的電匯，看起來只是一筆正常的交易，不會引起銀行懷疑。

根據另外一名被害人的陳述，她最初接到自稱是聯邦毒品和洗錢調查的電話，對方暗示，如果不迅速採取行動，不僅會失去帳戶裡的全部積蓄，還會錯過幫助當局抓捕嫌犯的機會。為確保財產安全，受害者被指示購買金條，並被告知這些金條將移交給聯邦調查局特工，然後將金條放入美國財政部。而這些都是詐騙者一步步精心設計的圈套。