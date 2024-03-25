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加州男子光天化日生吃人腿「啃到見骨」 路人實拍

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加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

寇恩縣訊
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

3月22日，在北加州聖華金河谷的寇恩(Kern)縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢而被逮捕，其吃殘肢的恐怖影片在社媒上廣泛傳播。

（影片素材來源：Facebook用戶Rickey Bright ，記者子為後製）

根據寇恩縣警局（KCSO）的調查，該男子被確認為27歲的特萊茲(Resendo Tellez) ，特萊茲似乎從一場致命的火車事故現場獲取了一條人腿，並開始啃食人腿。據悉，案發地點在Wasco Amtrak火車站附近，當時有建築工人在火車站外工作，其中有工人目睹了特萊茲吃人腿的可怕場景。當天早些時候，曾有人在火車站附近被撞到且被截斷了一條腿。

一名目擊現場的建築工人表示，「我不確定他（特萊茲）從哪裡來的，但他朝這邊走，揮舞著一個人的腿。接著，他開始在那裡咀嚼人腿，然後把人腿撞到牆上和其他東西上」。建築工人指出，「腿上的皮膚懸垂著，你甚至可以看到骨頭」。

該建築工人還說，當特萊茲拿著人腿從他身邊走過時，他認為特萊茲是一個遊民。他指出，目睹了這可怖的食人腿過程後，有人打電話報警，接著寇恩縣警局抓獲了這名男子。寇恩縣警局表示，特萊茲因現場取證而被捕，並持有多項未執行的逮捕令。

目前，調查人員尚未透露這條人腿屬於誰，也沒有透露誰在火車事故中受傷，但根據消息人士稱，其中有一人死亡。寇恩縣警局表示仍在進行調查。

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Ricke...
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

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