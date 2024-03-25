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百年首次 好萊塢中國大劇院終於開賣中餐

記者張宏/洛杉磯即時報導
中國大戲院中式四角亭門前竪立著「荷里活點心」老闆、海港大酒樓行政主廚何惠東（Tony He）的卡通雕塑。（記者張宏／攝影）
中國大戲院中式四角亭門前竪立著「荷里活點心」老闆、海港大酒樓行政主廚何惠東（Tony He）的卡通雕塑。（記者張宏／攝影）

好萊塢地標TCL中國大戲院歷經百年終於迎來中國美食，首次允許看電影不再只有可樂爆米花，還有港式燒賣和蝦餃。「荷里活點心」快餐店日前正式在大戲院門前古蹟中式四角亭前開業。

（影音來源：記者張宏）

好萊塢的中國大戲院和中國淵源深厚，它不僅有來自中國企業的冠名，有中國明星的手腳印，如今也終於有了中國美食。其門前的中式四角亭成為港式點心的銷售窗口，並擺放著「荷里活點心」老闆、海港大酒樓行政主廚何惠東（Tony He）的卡通雕塑。雕塑身著白色主廚服，戴著黑框眼鏡，手持剛出籠的點心，笑迎八方來客。

何惠東表示，「荷里活點心」是他正式啟動其點心連鎖快餐店的第一站，選擇在好萊塢地標建築中國大戲院作為第一家點心快餐店意義非凡。他坦言這個位置一般人很難拿下來，他很幸運通過朋友介紹，邀請TCL中國戲院老闆Elie Samaha到他位於羅斯密海港大酒樓參觀，Elie很喜歡他們的美食，不僅同意合作，且給他很好的價格。他希望借助這個地理位置，讓更多來自世界各地的遊客能看到和品嚐中華美食。

他表示，希望打造全新概念精品點心連鎖餐廳，食物是傳統與現代的融合，如鬼馬炸兩、金箔蝦餃皇、黑松露燒賣、松露燒雞皇、松茸菌燉雞功夫湯等，既反映廣東菜餚的特點，又加入精緻裝飾和高質量原料。目前這裡一周七天營業，提供三種點心外賣套餐：A套有蝦餃、金箔蒸熔岩咸蛋黃、小籠包、叉燒包、黑松露鮮蝦豬肉餃子、炸餛飩，價格是20.99元；B套有黑松露鮮蝦豬肉餃子、姜雞肉鮮蝦包、蝦餃、炸芝麻球、香煎蝦肉香蘭包、炸蝦仁蛋捲，價格也20.99元；C套有香烤蘑菇酥皮、香烤蘑菇塔、蔬菜餃子、蔬菜饅頭、炸蔬菜蛋捲、芝麻球，價格是21.99元。

TCL中國戲院老闆Elie Samaha當天是最激動的人，他表示，中國大戲院雖有中國兩字，但是以前從未允許非零食食品進入劇院，更別提中式點心。他本人非常喜歡中國美食，一年至少會去中國兩次。但是在Tony的海港酒樓，他能吃到最好吃的點心和海鮮。他還提到，曾有許多其他國家的企業想冠名中國大戲院，包括韓國的LG公司，出價更高，但這裡畢竟是中國大戲院，他希望保持其中國元素，這也是為什麼「荷里活點心」可以進駐。

在開業儀式上，前加州眾議員伍國慶主持開張典禮，亞凱迪亞市副市長高卿、市議員鄭博仁、蒙特利公園市議員吳紹榮、洛杉磯縣政委員巴格助理吳忠國、核桃市前市長林恩成等人出席。

（從左至右依次是）前加州衆議員伍國慶、何惠東（Tony He）、亞凱迪亞市市議員...
（從左至右依次是）前加州衆議員伍國慶、何惠東（Tony He）、亞凱迪亞市市議員鄭博仁夫婦。（記者張宏／攝影）
何惠東選擇在好萊塢地標建築中國大戲院作為第一家點心快餐店意義非凡。（記者張宏／攝...
何惠東選擇在好萊塢地標建築中國大戲院作為第一家點心快餐店意義非凡。（記者張宏／攝影）
「荷里活點心」目前提供三種套餐。（記者張宏／攝影）
「荷里活點心」目前提供三種套餐。（記者張宏／攝影）
97歲的TCL中國大戲院終於迎來中國美食。（記者張宏／攝影）
97歲的TCL中國大戲院終於迎來中國美食。（記者張宏／攝影）
核桃市前市長林恩成（左一）、何惠東（左二）和TCL中國戲院老闆Elie Sama...
核桃市前市長林恩成（左一）、何惠東（左二）和TCL中國戲院老闆Elie Samaha（左三）剪彩。（記者張宏／攝影）
「荷里活點心」主打點心連鎖快餐。（記者張宏／攝影）
「荷里活點心」主打點心連鎖快餐。（記者張宏／攝影）

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