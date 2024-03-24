洛城華人區突降彈冰雹 往年罕見今成常見物？
洛杉磯縣聖蓋博谷地區24日下午突降大雨，期間雷電交加，冰雹聲「震耳欲聾」。華人表示，最近一段時間，冰雹多次光顧洛杉磯地區，這在往年十分罕見。
視頻來源：記者邵敏
洛縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），24日下午4時左右，原本多雲的天氣突然雷電交加，緊跟著豆粒般大小的冰雹從天而降。張女士聽到冰雹敲打窗戶的聲音，趕緊帶孩子出門一探究竟，6歲的孩子第一次看到黃豆般大小的冰珠散落草坪、庭院，歡呼雀躍。幾分鐘後雨勢加急，冰雹隨之消失，亞市24日下午，雨水時有時無，一直持續到截稿前。
羅斯密市（Rosemead）居民小潔表示，當天下午該市也出現陣雨天氣，但沒有見到冰雹，不過上周的大冰雹讓她記憶猶新。當時小潔坐在車內，冰雹砸在車窗上，發出 「震耳欲聾 」的響聲，小潔嚇得不輕，擔心自己的車玻璃隨時會被砸出洞。
有華人指出，以往洛杉磯下冰雹非常罕見，最近一段時間卻接連發生，讓生活在南加溫暖城市的人們大飽眼福。華人顧彬彬拍攝的一段視頻顯示，內陸地區庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）15日突降冰雹，車身、地面上密密麻麻全是大小不一的冰珠，一幅「大珠小珠落玉盤」的美妙景象。
國家氣象局預測南加氣候，24日下午大部分地區都出現降雨天氣，由於陣雨的分散性，降雨總量有所變化，預計低海拔地區的雨量不超過四分之一吋，有些山區可達一吋以上。強風伴隨降雨出現，沙漠和山區的陣風可達每小時50哩，大部分地區的風力當天晚上減弱。接下來的一周，以乾燥、陽光明媚的天氣開始，預計本周氣溫略低於平均值；3月29日（周五），南加大部分地區預計將出現大規模降雨，氣象局預測顯示，一些地區至少會有一到三吋的降雨量。
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