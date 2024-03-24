我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國疫期衛生紙短缺 造就疫後免治馬桶愈賣愈好

「法律不站在房東這邊」 租霸的權益比你想像更多

洛城華人區突降彈冰雹 往年罕見今成常見物？

記者邵敏／洛杉磯即時報導
亞凱迪亞24日下午突降冰雹。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞24日下午突降冰雹。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷地區24日下午突降大雨，期間雷電交加，冰雹聲「震耳欲聾」。華人表示，最近一段時間，冰雹多次光顧洛杉磯地區，這在往年十分罕見。

視頻來源：記者邵敏

洛縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），24日下午4時左右，原本多雲的天氣突然雷電交加，緊跟著豆粒般大小的冰雹從天而降。張女士聽到冰雹敲打窗戶的聲音，趕緊帶孩子出門一探究竟，6歲的孩子第一次看到黃豆般大小的冰珠散落草坪、庭院，歡呼雀躍。幾分鐘後雨勢加急，冰雹隨之消失，亞市24日下午，雨水時有時無，一直持續到截稿前。

羅斯密市（Rosemead）居民小潔表示，當天下午該市也出現陣雨天氣，但沒有見到冰雹，不過上周的大冰雹讓她記憶猶新。當時小潔坐在車內，冰雹砸在車窗上，發出 「震耳欲聾 」的響聲，小潔嚇得不輕，擔心自己的車玻璃隨時會被砸出洞。

有華人指出，以往洛杉磯下冰雹非常罕見，最近一段時間卻接連發生，讓生活在南加溫暖城市的人們大飽眼福。華人顧彬彬拍攝的一段視頻顯示，內陸地區庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）15日突降冰雹，車身、地面上密密麻麻全是大小不一的冰珠，一幅「大珠小珠落玉盤」的美妙景象。

國家氣象局預測南加氣候，24日下午大部分地區都出現降雨天氣，由於陣雨的分散性，降雨總量有所變化，預計低海拔地區的雨量不超過四分之一吋，有些山區可達一吋以上。強風伴隨降雨出現，沙漠和山區的陣風可達每小時50哩，大部分地區的風力當天晚上減弱。接下來的一周，以乾燥、陽光明媚的天氣開始，預計本周氣溫略低於平均值；3月29日（周五），南加大部分地區預計將出現大規模降雨，氣象局預測顯示，一些地區至少會有一到三吋的降雨量。

豆粒般大小的冰雹從天而降。（記者邵敏／攝影）
豆粒般大小的冰雹從天而降。（記者邵敏／攝影）

華人 南加大 洛杉磯

上一則

外來者闖洛縣高中引暴力衝突 掏槍對準逃跑學生

延伸閱讀

MLB／洛城高速公路大戰 大谷迎戰老東家 將重返安納罕受矚

MLB／洛城高速公路大戰 大谷迎戰老東家 將重返安納罕受矚
歐盟擬課稅俄穀物 轉運其它地區不受限

歐盟擬課稅俄穀物 轉運其它地區不受限
達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行

達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行
中國粵劇名伶洛城演出 為長者保健籌款

中國粵劇名伶洛城演出 為長者保健籌款
中國粵劇名伶洛城演出 華裔官員頒表揚狀

中國粵劇名伶洛城演出 華裔官員頒表揚狀
洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響