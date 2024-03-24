外來者闖洛縣高中引暴力衝突 掏槍對準逃跑學生

鑽石牧場高中將加強校園保安，以應對外來人士闖入校園並威脅學生安全的暴力事件。（abc7電視台）

21日放學時間，一群外來人士闖入洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）鑽石牧場高中校園，與學生發生衝突，更有人在爭執中用槍威脅學生。為應對這次重大校園安全事故，鑽石牧場高中次日緊急加強保安措施，以維護師生安全。

影音來源：abc電視台，記者張庭瑜／後製

據悉，21日放學時，一輛車駛入校園，車上數人下車後與學生發生口角衝突。而根據現場拍攝的影片顯示，其中一名身穿黑衣的人在爭吵中掏出槍支，並且將槍口對準試圖逃跑的學生。

波莫那聯合學區 （Pomona Unified School District）負責人諾爾斯（Darren Knowles）向家長及學校教職員發出的一份通告中提到，涉事者並不是鑽石牧場高中的學生。而這一信息也得到現場視頻錄像以及多名目擊者的確認。該事件中，至少有一名學生遭到肢體攻擊，但截至目前，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

諾爾斯進一步表示，學校正在積極與當地警方合作，分享信息以幫助捕捉到嫌疑人。為了加強校園安全，洛縣 警方將會與學校增派的安保人員一同駐守學校，確保學生和教職員的安全無虞。學校將持續實施必要的安全措施，並將關於此事的最新進展及時通報給家長、學生和所有教職員工。