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洛縣零元保釋上路半年 未引發新一波犯罪潮

編譯胡立宗／即時報導
獲得零元保釋的人，再犯率很低。（洛縣警局提供）
獲得零元保釋的人，再犯率很低。（洛縣警局提供）

洛杉磯縣「零元保釋」新制2023年10月1日實施，至今約滿半年。這項飽受警察與政客批評的政策執行情況到底如何？南加新聞集團整理洛縣高等法院的公開資料後發現，最初的三周內，被捕的435人中無保釋放（zero bail），只有兩人再遭逮捕；之後1000多人無保釋放，再犯者同樣很少。

目前的數據似乎已經可以推翻各方先前的質疑，零元保釋並未引發新一波的犯罪潮，顯示輕微、非暴力的違法者，再經過法官仔細審查後，再犯的機率極低。但另一個現象卻引發法庭觀察團體的擔憂，亦即零元保釋的效力似乎持續降低，實施前三周的零元保釋率達27%，但現在只剩10%，法官依照經驗的裁量習慣似乎又回來了。

就洛縣高等法院部分，CEO David Slayton表示，既然可能再犯的人都已經被法官裁定繼續羈押了，無保釋放的人再犯率自然降低，正如數據所顯示的，因此「零元保釋是項重大變革，經過數十年的努力，終於可望獲得社會認可」。無保釋放的適用對象為，持有毒品、輕微竊盜、非法入侵，只要他們承諾後續都會出庭就能釋放；輕罪在警局完成登記後，如果做出同樣保證，也能無保釋放。

零元保釋的開端是高等法院法官Lawrence Riff的一項判決。在Urquidi v. Los Angeles案中，他裁定因為嫌犯窮到繳不出保釋金而必須被監禁至提審，已然違反憲法的無罪推定精神。同時，在Urquidi案裡的嫌犯，最後都被法院認定無罪。因此雖然零元保釋的阻力極大，最後還是上路了。

實施後的關鍵數據如下：2023年10月至12月，2萬962人被捕。無保釋放的682人（3%）只有5人再犯；但936人（58%）第一次就是繳了保證金才能釋放，第二次又要靠保證金才能釋放。

CEO David Slayton強調，上述數據並非在說零元保釋沒有風險，但卻凸顯了保釋金制度並非防止再犯的有效方式，因為「如果你真的仔細想想就會發現，最為危險的人總是能獲得金援，而這些人才是不該放回街頭的」。

但是實施半年後，法庭觀察團體開始出現新的擔憂，雖然依賴保證金的制度開始鬆動，但是零元保釋對法官的提醒與影響力卻在衰退，這從實施三周的零元保釋率達27%，但現在只剩10%就能看出。

倡議團體「La Defensa」所見的案例，還是有不少人被關到提審，但事實上四成都是可以零元保釋的。到2024年2月的紀錄顯示，9120名嫌犯中，繼續羈押的為8184人，當庭釋放的490人，警方釋放的446人，無保釋放的比例降到10%，遠低於一開始的27%。原因並不清楚，但他們猜測可能與裁量權過大，以及零元保釋對法官的影響力逐漸衰退。

洛縣 CEO 南加

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