抵制道奇空中纜車跨越華埠 洛市議員提案全面評估

華埠居民高舉反對空中纜車標語積極發聲。（記者朱敏梓/攝影）

此前，連接聯合車站與道奇 體育場的空中纜車項目一經提出，就遭到了體育場周邊包括華埠 在內的社區成員反對。3月22日（週五）在洛杉磯 市議會例會上，幾十名居民代表到場發聲抵制，同時代表華埠的第一選區市議員Eunisses Hernandez提出一個動議，要求首先對該方案進行全方位的交通評估，該動議以11:2表決通過。

Eunisses Hernandez表示，她提出該動議也是「對選民關於這項提議提出的壓倒性關切的回應」，它的價值遠遠超出了對纜車的討論。她說，該項目目前還未進行過全面的、社區驅動的研究。她的動議要求「洛杉磯市交通局(LADOT) 應對球場周圍的受影響的社區進行交通評估，並測量纜車作為交通緩解策略的有效性，同時交通局在採取行動之前應考慮更新的道奇體育場交通評估的結果和建議，這些行動包括目前僅限於對纜車項目的許可清關、權利准入、土地利用變更和一般面板修正。」她補充，「我們也要求城市立法委員會(CLA)、交通局(DOT)和其他部門分析全市的主要場館和體育場，評估交通政策，並就交通緩解措施、社區排隊和當地停車提供建議。」

Eunisses還指出，這些交通評估是對洛杉磯人民和選民們應有的交代，纜車項目耗費5億元，將使用大量公共土地和空域，包括20%的洛杉磯歷史公園，這些公園往往耗費幾十年才建成。此外，該項目將佔用大量的城市資源，而目前洛市正處於預算危機中。如果一旦實施該項目，將迫使裁減成千上萬個職位，並壓縮政府營運的各方面運算。因此她提到，「我們應該向公眾提供道奇體育場問題的真實分析和基於證據的解決方案。」

她補充，就在一個月前的洛杉磯捷運局（LA Metro）董事會議上，數百名選民強烈反對了這個項目，她希望選民的聲音能夠被市議會聽到，市議會應該尋求真正的解決方案，而不是支持億萬富翁的「寵物項目」。

Eunisses Hernandez的動議得到了大部分市議員的支持，也獲得了全場的掌聲。當天市議會上，幾十位各族裔的居民彙集在一起表達反對意見，他們高舉「反對空中纜車」、「唐人街需要公共交通、不需要纜車」的標語，積極發聲。