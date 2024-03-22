高中生機器人亞利桑納賽區 台灣三民高中南港高工獲獎

代表台灣參賽的南港高工與三民高中兩隊賽後合影，展現台灣中學生在STEM教育上的實力，以及技職體系與普通體系學生友好交流的團結精神。（南港高工提供）

國際高中生機器人大賽（FIRST Robotics Competition，簡稱FRC）亞利桑納谷區域賽（ Arizona Valley Regional ）3月13日至16日在鳳凰城舉行。新北市立三民高級中學 (FRC Team 9501)代表隊以出色的表現贏得亞利桑納山谷區預賽冠軍，同時還獲得新秀全明星獎等殊榮。另一支台灣代表隊台北市立南港高工機器人團隊(FRC Team 7645)也獲得聯盟團隊八強以及最佳形象獎，為台灣在國際舞台上爭光。

三民高中9501團隊由14名學生和4名帶隊老師蔡孟辰、張瓊云、吳致甄、林欽鴻組成的隊伍，他們的機器人「阿波羅11號」以人類首次登月的太空 任務命名，象徵著團隊邁向FRC舞台的決心。而2018年成軍的南港高工7645團隊，則是目前台灣30支參賽隊伍中唯一來自高職體系的代表隊。在本次區域賽中，他們以獨特的設計理念和優異的機械設計，獲得最佳形象獎。本次共有19位學生和三位帶隊老師支裕文、洪嘉駿、林意玲參賽。

三民高中帶隊老師蔡孟辰表示，這次比賽是一次非常寶貴的經歷，他感謝所有支持和幫助團隊的人及新北FRC聯盟，希望學生們能夠開拓眼界，學習到解決問題和團隊合作的重要性。張瓊云老師也觀察到，學生們在準備比賽的過程中，表現出了極大的熱情和投入，願意學習陌生的領域，並運用社交媒體進行創意十足的團隊宣傳。

參賽學生李沛錡表示，在短時間內解決機器人問題，除了需要團隊成員的緊密合作外，與其他美國參賽隊伍用英語討論戰術也是一大考驗。在賽前的培訓中，團隊面臨的最大挑戰是溝通和協作，大家需要共同努力，才能在進度壓力下順利完成任務。

本次比賽中，新北市政府教育局 與台北市政府教育局也分別為三民高中團隊及南港高工團隊提供旅行經費，而在美國賽場上，當地的台灣僑民也給予了熱情的支援與鼓勵。全程觀賽的僑務諮詢委員高志中更表示，看到年輕選手們在賽場上的精彩表現，觀眾席上的每個人都感動得熱淚盈眶。而台灣年輕一代全力以赴的拼搏精神，正是從一代傳至一代的台灣人堅韌不屈的奮鬥基因。

對於獲得最佳形象獎，南港高工支裕文老師表示，他們以學校訓練工廠的Tiffany綠色為主色調，融入齒輪、縮寫等元素，代表南港高工製造工程勇於接受挑戰，面對問題並解決問題的精神。隊服後方更將隊號(7645)與台灣三大山脈(中央山脈、阿里山 山脈及海岸山脈)輪廓巧妙結合，強調台灣傳統金屬加工產業特色，獲得評審的青睞。

作為一所職業學校，南港高工擁有完整的機具設備與實作課程，在機械設計上有著扎實的基礎。他們的全向輪底盤已發展至第六代，完全由學生自行設計製造，令評審驚艷。未來，除了強化基礎，提升解決問題的能力，在機械設計上要發展更高效的精密齒輪結構，電控能導入更多感測器與AI演算法，讓機器人的自主性更上層樓。