洛杉磯男持槍劫公車 逃窜驚魂多車相撞

一輛正常行駛的車輛穿過十字路口時撞上了這輛公車一側。（KTLA電視台）

一名攜帶BB槍的男子3月21日（周四）凌晨劫持了一輛Metro公車，致使與其他車輛發生多起碰撞事故，最終撞向洛杉磯 市中心的一家酒店。

影音來源：KTLA電視台，洛杉磯採訪中心後製

交通局（Metro）官員在聲明中證實，這起事件發生在午夜左右，當時警方接到報警稱，2號線的一輛公車遭到持槍劫持。

男嫌犯脅迫司機前往多個地點，期間造成公車發生多起碰撞事故。監控畫面捕捉到其中一起事故發生在西11街（West 11th Street）和南格蘭德大道（South Grand Avenue）闖紅燈時，一輛正常行駛的車輛穿過十字路口時撞上了這輛公車一側。該車輛司機的視線也可能被另一輛在下車道減速的公車擋住。

幾個街區後，公車撞上了西奧林匹克大道（West Olympic Boulevard ）和喬治亞街（Georgia Street）的麗池卡登（Ritz-Carlton）酒店的一側。車體部分穿過大樓的牆壁，撞壞了酒店內的一個保險 庫。

交通局官員稱，公車司機和另外一名人員在一次車輛碰撞中受傷被送往當地醫院，情況穩定。劫持事件發生時，公車上沒有乘客。