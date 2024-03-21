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強姦犯假自殺躲洛杉磯 15年後真死身分曝光

洛杉磯訊
嫌疑人2009年假裝跳橋自殺身亡。（華盛頓州吉賽普縣警察局）
嫌疑人2009年假裝跳橋自殺身亡。（華盛頓州吉賽普縣警察局）

15年前，一名涉嫌強姦兒童的嫌疑人，假裝跳橋自殺身亡，此後隱姓埋名在洛杉磯安靜生活；15年後，嫌犯真正死去的這一天，真實身份大白於天下，周圍鄰居無法相信。

根據ABC7等多家媒體報道，洛杉磯市中心一棟大樓的居民，56歲的維修工人馬克 (Mark Clemens) 日前在家中去世。社區計劃為他舉行追悼會，鄰居們悲慟的同時，警方傳來一則消息讓眾人震驚，馬克的真實名字叫巴沙姆（Christian R. Basham），他涉嫌十多年前西雅圖的一起強姦兒童案件 。

事情回溯到2008年，巴沙姆被捕，被控二級強姦兒童罪，他繳納35萬元保釋金後被釋放。2009年3月，一名目擊者報告稱，看到一名男子從華盛頓州塔科馬海峽大橋（Tacoma Narrows Bridge）跳下，當局後來確認跳海男子與嫌犯巴沙姆的描述相符。

警方在現場附近發現巴沙姆的汽車，車上留有一份遺書，但他的遺體從未被發現。警方表示，嫌犯被推定死亡，但他仍然在通緝名單上，並且有一項尚未執行的逮捕令。事實上，這名嫌犯當年透過製造自殺身亡的假象，逃避刑罰。此後，他來到一個陌生的地方，開始隱姓埋名的生活。

大概十多年前，化名馬克的維修工人，搬進洛杉磯一幢居民大樓。鄰居回憶稱，馬克總是很快修理好大樓的設施，平日樂於助人，有時還幫助照顧別人家的貓，他就像一個正常人，雖然有時粗魯，但這是個性，沒有跡象表明他是一 名通緝犯。

直到最近馬克在家中去世，鄰居報警，洛杉磯縣法醫這才發現令人震驚的秘密。消息傳出前，大樓裡的居民正在準備紀念他的追悼會。住在馬克隔壁的鄰居Tommy Cuellar十分震驚，「他是我們這棟大樓的維修工，擁有我們公寓的鑰匙。」人們對他的真實身分感覺後怕。

Tommy認為，馬克（Mark Clemens）化名值得深究，這個名字是大作家馬克·吐溫（Mark Twain）的筆名和真名Samuel Clemens的組合，作家筆下最令人難忘的角色正是因假死而聞名。

當年的案發地位於華盛頓州Bremerton，這是西雅圖以西吉賽普縣（ Kistap County）的一個小城市，當地警方表示，洛縣法醫已向他們通報嫌犯巴沙姆的死亡消息、以及他的秘密身份。警方將進一步追查這名通緝犯2009年跳海假死後的行蹤、以及是否有其他違法行為。

洛杉磯 通緝 華盛頓州

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