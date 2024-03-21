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西柯汶納沃爾瑪超市 月底關閉200人解雇

記者楊青/即時報導
沃爾瑪將於3月29日關閉其西柯汶納超市。（記者楊青/攝影）
沃爾瑪將於3月29日關閉其西柯汶納超市。（記者楊青/攝影）

位於西柯汶納的沃爾瑪超市（Walmart West Covina supercenter）將於3月29日關閉，200多名員工將被解雇和轉雇。洛杉磯縣近年持續上漲的最低工資要求以及超市業績未達預期，迫使這家開業12年的沃爾瑪商場走入歷史。

繼2023年在全國範圍内關閉14家分店之後，沃爾瑪2024年繼續關閉六家分店，其中三家在加州，除西柯汶納超市外，還有聖地牙哥的一家沃爾瑪分店和聖地牙哥縣的El Cajon沃爾瑪分店。

西柯汶納沃爾瑪超市2012年開張，原計劃在當地雇用至少150名員工，每年為當地市府財政貢獻50萬元稅收，事實上該超市提供的工作機會超過200人，每年繳稅也超過50萬元。但西柯汶納分店關門，不僅所有勞工失業，地方稅收也化爲烏有。

總部位於阿肯色州本頓維爾的沃爾瑪表示，關店是經過仔細和深思熟慮的審查過程後才做出的，沃爾瑪在全國擁有近5000家分店，不幸的是，有些分店應收支無法平衡，不得不關閉。沃爾瑪在針對關閉事件的一份公告中表示，這些分店每年損失數千萬元，而且在過去五年裡，它們的年度損失幾乎翻了一番。

2023年，沃爾瑪關閉了14個州和華盛頓特區的24家業績不佳的商店，其中喬治亞州2家，俄勒岡州2家，伊利諾伊州8家。

此次佔地12萬平方英尺的沃爾瑪西柯汶納超市，包括所屬的藥店及配送中心關門，所有237名員工都有資格轉到其他地區的沃爾瑪門市，並將在5月31日之前仍獲工資支付。選擇不轉崗的人將獲得遣散費。

沃爾瑪表示，該超市關閉之後，沃爾瑪將以網上下單和送貨上門方式為民眾提供服務。

沃爾瑪將於3月29日關閉其西柯汶納超市。（記者楊青/攝影）
沃爾瑪將於3月29日關閉其西柯汶納超市。（記者楊青/攝影）

沃爾瑪 聖地牙哥 加州

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