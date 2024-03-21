洛杉磯市臨4億元赤字 擬裁2000空缺職位

洛杉磯市面臨4億元預算缺口，市議會提議削減2000個空缺職位引發爭議，市長將在下月公布解決方案。（截至abc7電視台）

洛杉磯 市正面臨著嚴峻的財政挑戰，一份最新報告顯示，洛市面臨高達4億美元的預算 缺口，導致市政府不得不尋找解決方案。在市議會討論中，有提議認為應該消除一些空缺職位以彌補這一缺口。據市府主計長稱，目前每六個城市職位中就有一個空缺。這一消息也引發公眾和工會的廣泛關注，人們擔心削減職位可能會對市政服務和居民生活產生負面影響。

面對這種情況，洛市市長貝斯（Karen Bass）此前曾將填補空缺職位作為首要任務，認為這對於改善住房建設、道路維護和緊急服務響應等方面至關重要。然而，面對不斷加重的財政壓力，讓市政府不得不考慮採取更為嚴厲的緊縮措施。因此，提案中提到削減多達2000個工作職位的計劃令人意外。

代表城市工人的工會SEIU Local 721對削減職位的提議表示擔憂，工會主席兼執行董事格林（David Green）也指出，工會成員不僅為社區服務，而且生活在社區中。他們擔心削減空缺職位可能會導致道路維護、樹木修剪和衛生服務等方面的問題，進而影響到洛杉磯居民的生活品質，尤其是在2028年奧運 會來臨之前。

一些市議會成員也對洛杉磯警察局的預算金額提出質疑，建議在裁減其他部門員工之前先削減警察人數。預算和財務委員會主席布盧門菲爾德（Bob Blumenfield）在聲明中表示，赤字反映了州和地方政府大量收入的流失，以及通貨膨脹帶來的成本增加和加薪需求。他認為，消除空缺職位不會立即影響服務，即將到來的預算流程將決定哪些職位需要恢復，哪些職位將繼續被取消。

而貝斯則預計將在4月份發布下一個財年預算時，公佈如何解決空缺職位問題的更多資訊。