我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 警方報告曝光

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

洛杉磯市臨4億元赤字 擬裁2000空缺職位

洛杉磯訊
洛杉磯市面臨4億元預算缺口，市議會提議削減2000個空缺職位引發爭議，市長將在下月公布解決方案。（截至abc7電視台）
洛杉磯市面臨4億元預算缺口，市議會提議削減2000個空缺職位引發爭議，市長將在下月公布解決方案。（截至abc7電視台）

洛杉磯市正面臨著嚴峻的財政挑戰，一份最新報告顯示，洛市面臨高達4億美元的預算缺口，導致市政府不得不尋找解決方案。在市議會討論中，有提議認為應該消除一些空缺職位以彌補這一缺口。據市府主計長稱，目前每六個城市職位中就有一個空缺。這一消息也引發公眾和工會的廣泛關注，人們擔心削減職位可能會對市政服務和居民生活產生負面影響。

面對這種情況，洛市市長貝斯（Karen Bass）此前曾將填補空缺職位作為首要任務，認為這對於改善住房建設、道路維護和緊急服務響應等方面至關重要。然而，面對不斷加重的財政壓力，讓市政府不得不考慮採取更為嚴厲的緊縮措施。因此，提案中提到削減多達2000個工作職位的計劃令人意外。

代表城市工人的工會SEIU Local 721對削減職位的提議表示擔憂，工會主席兼執行董事格林（David Green）也指出，工會成員不僅為社區服務，而且生活在社區中。他們擔心削減空缺職位可能會導致道路維護、樹木修剪和衛生服務等方面的問題，進而影響到洛杉磯居民的生活品質，尤其是在2028年奧運會來臨之前。

一些市議會成員也對洛杉磯警察局的預算金額提出質疑，建議在裁減其他部門員工之前先削減警察人數。預算和財務委員會主席布盧門菲爾德（Bob Blumenfield）在聲明中表示，赤字反映了州和地方政府大量收入的流失，以及通貨膨脹帶來的成本增加和加薪需求。他認為，消除空缺職位不會立即影響服務，即將到來的預算流程將決定哪些職位需要恢復，哪些職位將繼續被取消。

而貝斯則預計將在4月份發布下一個財年預算時，公佈如何解決空缺職位問題的更多資訊。

預算 洛杉磯 奧運

上一則

聯網汽車恐洩漏駕駛資料 保險公司全掌握

下一則

走私鸚鵡巨嘴鳥 加墨邊境被抓

延伸閱讀

拜登競選連任總統 美國聯合鋼鐵工會表態支持

拜登競選連任總統 美國聯合鋼鐵工會表態支持
「不喜歡黑人和猶太人」 男破壞亞裔餐廳 遭控仇恨犯罪

「不喜歡黑人和猶太人」 男破壞亞裔餐廳 遭控仇恨犯罪
籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助

籌備2028奧運 洛市獲聯邦9億資助
不准非裔男帶包入店 商家挨罰

不准非裔男帶包入店 商家挨罰
不准非裔男帶包入店 Smart & Final被罰1萬5000元

不准非裔男帶包入店 Smart & Final被罰1萬5000元
企圖翻越美墨邊境圍牆摔落 無證客受傷案激增

企圖翻越美墨邊境圍牆摔落 無證客受傷案激增

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？
洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜

洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜
Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供