我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩無人中...彩金累至9.77億 今晚勁球開獎看誰是幸運得主

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

怕被看光光 七成駕駛考慮買舊款車

編譯陳盈霖／即時報導
想保護隱私，71%駕駛考慮購買舊款車。（示意圖，Unspklash）
想保護隱私，71%駕駛考慮購買舊款車。（示意圖，Unspklash）

安全雜誌（Security Magazine）報導，卡巴斯基（Kaspersky）最近一份報告分析汽車產業數據隱私。超過四分之三的駕駛人看到研究結果顯示，在25個研究過的汽車品牌中，沒有一個達到最低安全標準時表達擔憂。

根據該報告，72%駕駛對汽車製造商與第三方共享數據的想法感到不安。87%調查參與者表示，應要求汽車製造商根據要求刪除其數據，28%受訪者則知道自己被收集了哪些數據。71%駕駛者甚至表示，他們會考慮購買舊車或技術含量較低的汽車，以保護自己隱私安全。

48%受訪者表示他們使用Android Auto或Apple CarPlay，33%的人沒有，19%受訪者表示他們有但不使用。隱私專家表示，避免使用這些服務，是防止資料收集的方法。此外，20%駕駛表示他們不在車內使用藍牙（bluetooth），42%使用藍芽功能的駕駛表示，他們選擇不與汽車共享手機通訊錄。

當被問及為什麼他們認為汽車製造商可能會收集他們數據（複選題）時，一半（49.5%）表示他們認為汽車製造商會將其出售給廣告商或第三方，40%認為這是為與保險公司共享，30%認為為了安全，27%認為為提供更好的客戶服務。12%表示他們不知道，8%認為汽車製造商並未收集他們數據。

在駕駛人擔心他們的數據被如何處理的同時，42%受訪者表示，他們首先擔心汽車會收集他們個資，18至24歲族群擔憂程度最高（52%），55歲以上族群擔憂程度僅為33%。年輕駕駛者也最有可能（81%）考慮購買舊車或技術含量較低的車以保護隱私。

保險 會考 Android

上一則

車保費又上漲 車主發現竟是「它」與保險公司私通

延伸閱讀

布林肯將再訪中東 目標達成加薩停火人質獲釋

布林肯將再訪中東 目標達成加薩停火人質獲釋
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
歐盟外長訪美 示警俄烏戰爭恐數月內決定結果

歐盟外長訪美 示警俄烏戰爭恐數月內決定結果
不准非裔男帶包入店 商家挨罰

不准非裔男帶包入店 商家挨罰
不准非裔男帶包入店 Smart & Final被罰1萬5000元

不准非裔男帶包入店 Smart & Final被罰1萬5000元
AI生成假資料和騷擾激增…約會App騙局多 「閃電聯誼」再起

AI生成假資料和騷擾激增…約會App騙局多 「閃電聯誼」再起

熱門新聞

房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

2024-03-16 02:20

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了