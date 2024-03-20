車保費又上漲 車主發現竟是「它」與保險公司私通

報導指出，通用汽車聯網服務OnStar Smart Driver會分享駕駛數據。（onstar.com截圖）

Car and Driver報導，大多數新車都提供網路服務，幫助提供各種功能，從車載應用程式到遠端功能再到Wi-Fi熱點等。這些「連網」（connected）汽車也可能成為駕駛員數據「金礦」，不僅是對汽車製造商，對保險 公司也是如此。

紐約時報 日前報導的文章詳述這些情況。在一個例子中，2022年一輛租賃的雪佛蘭Bolt電動車駕駛在保費 上漲21%後，才發現他的駕駛習慣被分享給他的保險公司，該男子聲稱不知他的資訊遭追蹤與共享。

汽車製造商正收集用戶數據，但有時並未有效的讓客戶知道。正如紐約時報報導，在聯網汽車中，駕駛可能在不知不覺中將個人數據分享出去。

聯網汽車的隱私問題與智慧型手機和其他個人設備類似。人們會安裝應用程式，按下其中的更新或同意隱私條款等，通常並未仔細閱讀勾選同意的小字內容。當然，個人有責任知道自己「同意」了什麼，但期望公司在共享私人個資方面保持透明也是合理的。

通用汽車（GM）進軍駕駛員監控領域始於OnStar服務，即智慧駕駛員（Smart Driver）計畫，該計畫首次在2013年或更新年份的車上提供。客戶可以註冊得到90天的監控，但至今許多該計畫用戶並不知道他們已註冊。

2022年，LexisNexis發布一份有關其遠端資訊處理交換的文章，提供該公司已託管超過1000萬輛汽車數據，超過60%汽車製造商「現已參與其中，預計2022年底將與保險公司可用的數據整合。」民眾最好在註冊聯網汽車時，仔細閱讀其隱私條款，也可透過LexisNexis請求消費者揭露報告。