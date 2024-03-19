冬季降雨增多 南加湖泊驚現稀有「仙女蝦」

河濱縣聖塔羅莎生態濕地保護區。（保護區官網）

南加 內陸河濱縣聖塔羅莎高地（Santa Rosa Plateau）是一處鮮為人知的生態保護地。春天來臨，由於南加冬季降雨增多，這塊生態保護地出現多處季節性湖泊，也稱春池（vernal Pool），這裡生長了兩種稀有仙女蝦（fairy shrimp），其中一種本地獨有。

生態保護地解說員希克斯 （Rob Hicks）表示，這個濕地的季節性湖泊特點在冬季降雨後才會出現，並持續到四月或五月。他說，這種春池曾經在整個加州 範圍分佈，但現在由於大部分土地開發，只有5%到10%的春池還存在，且在聖塔羅莎高地生態保護區就是其中之一。

據介紹，在春池裡有不少野生動物，其中生活著兩種仙女蝦，其中一種在世界其它地方都沒有。這些甲殼類動物將產卵，然後這些卵孵化成胚胎可以長期休眠，不僅僅是幾十年，而是可以休眠幾個世紀。希克斯表示，下一次春池再現時，5%到10%的卵將發育，而其餘卵會等待另一個周期。

希克斯在3月15日說，在接下來的一至兩周將是觀賞這些仙女蝦的最佳時間，它們的壽命大約是一個月。他補充說，聖塔羅莎高地在上午較早時分通常人流較少。他還提醒，遊客是觀看而不是去觸摸，因為將手和物品放在水中可能會改變水中化學成分，影響濕地生態系統。

聖塔羅莎高地生態保護區的春池地址：39400 Clinton Keith Road, 茉莉塔市（Murrieta）附近。參觀時間：每天上午7時至午後6時（白天早些時候人流較少）。了解詳細資訊可致電遊客中心，電話951-677-6951。或上網rivcoparks.org