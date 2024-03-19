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Trader Joe's這款腰果被召回 可能有沙門氏桿菌

【洛杉磯訊】
Trader Joe’s這款 「50% Less Sodium Roasted & Salted Whole Cashews」被召回。（FDA）
Trader Joe’s這款 「50% Less Sodium Roasted & Salted Whole Cashews」被召回。（FDA）

聯邦食品暨藥物管理局（U.S. FDA）18日發布消息，對Trader Joe出售的一款腰果進行召回，因這款腰果可能被沙門氏桿菌(salmonella)污染。

這款腰果的生產公司是位於加州Dublin的Wenders LLC，其在Trader Joe’s的出售的可能有問題的腰果為「50% Less Sodium Roasted & Salted Whole Cashews」（減鹽50%烘烤鹽味腰果）。

可能受沙門氏桿菌污染的腰果印有SKU號碼37884，批次為T12139（最佳食用日期為2025年2月21日之前）， T12140（最佳食用日期為2025年3月1日之前）， T12141（最佳食用日期為2025年3月8日）以及T12142（最佳食用日期為2025年3月10日之前）。

這款腰果在全美16個州出售。包括：阿拉巴馬州，阿肯色州（Arkansas），亞斯桑那州，加州，科羅拉多州，愛達荷州，堪薩斯州，路易斯安那州，新墨西哥州，內華達州，奧克拉荷馬州（Oklahoma），俄勒岡州，田納西州，德州，猶他州以及華盛頓州。

聯邦食品暨藥物管理局表示，該問題是在一次例行檢查中發現的，目前暫無相關感染報告。沙門氏桿菌是一種潛在致命性病菌，會導致發熱、腹瀉、下腹疼痛、噁心、嘔吐等症狀。感染沙門氏桿菌後，年紀小的孩子、虛弱的人或老人以及免疫力低的人，有可能會導致嚴重病情或死亡。不過大多數人可以自行痊癒。

聯邦食品暨藥物管理局表示，對於被召回的腰果，民眾不應該食用，應該立即退貨，獲得全額退款。上周，聯邦食品暨藥物管理局對沃爾瑪販售的一款「Great Value Honey Roasted Cashews」（超實惠蜂蜜烘烤腰果）進行召回。原因是這款商品並未標記應有的過敏原。這款腰果生產商為John B. Sanfilippo & Son, Inc.（JBSS），為公司主動召回。

食品暨藥物管理局 奧克拉荷馬州 加州

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