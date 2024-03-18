我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪覃輝紐約認罪 承認以他人名義進行政治捐獻、移民欺詐

華裔混血女星罹癌切除雙乳 呼籲使用「乳癌風險計算機」

中國爭奪南美海上貿易 對美依賴下降

記者王若然╱洛杉磯縣即時報導
拜登總統簽署行政令，其中提及中國製造的起重機有安全隱患。（示意圖，洛杉磯港網頁）
拜登總統簽署行政令，其中提及中國製造的起重機有安全隱患。（示意圖，洛杉磯港網頁）

在過去很多年，中國一直是美國最大貿易國。如今，該現象有所變化。洛杉磯港口18日舉行每月簡報會，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）透露，中國近幾年加強與南美洲國家的合作，搶奪南美海上貿易市場，企圖削減美國對中國增加關稅的不利影響。除貿易外，港口的網路安全，也是中美兩國的「戰場」。

近幾年，在美國對中國商品施加高關稅的背景下，中國政府加強與南美各國的貿易往來，試圖通過增加對墨西哥出口的貿易量，來規避直接出口至美國貨物的高關稅。賽洛卡介紹，川普政府2018年開始，就對中國貨物的進出口採取高關稅，而中國政府也絕非「等閒之輩」，近幾年加強與南美各國的合作，特別是在墨西哥的大手筆投資，試圖繞過美國的高關稅。加拿大、美國、墨西哥三國有貿易協定（USMCA），關稅相對較低。

而過去一直依賴中國製造業的美國各企業，近年來也紛紛採取「中國+1」策略，將製造業更多分散在其他亞洲國家。數據顯示，洛杉磯港2022年57%的貨運量與中國有關；2023年下降至53%。塞羅卡預測，未來幾年，該數字會進一步下降至45%。

中國在南美洲地區的投資，最典型的就是中國國企「中國遠洋運輸集團」（China Cosco Shipping）斥巨資在秘魯漁港錢凱（Chancay）興建的深水港。中國對該港口的持股達60%。該港預計在今年下半年開始第一階段運營，將為中國獲取南美洲豐富物產提供直接管道。如今中國已經成為幾個南美國家的最大貿易國。

除爭奪與南美各國的貿易權，港口的網路安全，中美兩國也暗暗較勁。拜登總統今年2月頒發行政令，其中提及中國製造貨櫃起重機（cargo cranes）潛藏國家安全風險。根據NBC援引一名高級行政官員說法，美國港口80%的起重機，都是中國製造。

對此，在當天的洛杉磯港簡報會上，作客嘉賓港口運行公司APM地區管理總監Leo Huisman表示，值得注意的是，雖然這些起重機是中國製造，但其中的控制系統，是德國製造。他指出，港口網路安全，確實是這幾年的熱門話題，每個港口都應該加強安全管理。

塞羅卡說，洛杉磯港十年前與美國國土安全部合作，建立全美第一家港口網路安全中心。過去一年，該港共接獲超過7億5000次網路入侵，平均每個月就有約6300萬次入侵。相較於疫情前，增長一倍。近幾年，洛杉磯港還與20家港口私人公司合作，建立網路安全中心，最近16個月間，共截獲六次針對私人公司的入侵。對於中國製造的起重機存在安全隱憂問題，塞羅卡認為，港口應該使用多元化的起重機製造商，而非過分依賴中國製造起重機。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）（左）與APM地區管理總監L...
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）（左）與APM地區管理總監Leo Huisman。（洛杉磯港網頁）

洛杉磯港 關稅 墨西哥

上一則

灰鯨被沖上南加海灘 官方稱牠可能會移動

下一則

南加爾灣女網紅 涉國會暴亂被捕

延伸閱讀

EDD 即將使用新的Money Network 發放福利金4月15日之後將不再和美國銀行( Bank America ) 合作

EDD 即將使用新的Money Network 發放福利金4月15日之後將不再和美國銀行( Bank America ) 合作
美國味全公司主辦 美味全球飛行 大抽奬活動 日前公開抽出幸運得獎者同步官宣味全品牌Logo 標誌及視覺識別系統升級

美國味全公司主辦 美味全球飛行 大抽奬活動 日前公開抽出幸運得獎者同步官宣味全品牌Logo 標誌及視覺識別系統升級
王毅訪澳 中專家：有利於打破美國圍堵中國

王毅訪澳 中專家：有利於打破美國圍堵中國
洛杉磯馬拉松 肯亞選手男女雙奪冠

洛杉磯馬拉松 肯亞選手男女雙奪冠
反仇恨犯罪熱線 非裔舉報多

反仇恨犯罪熱線 非裔舉報多
紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

紐西蘭港口塑膠袋中驚見女屍 死者疑為中國人

熱門新聞

橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房