5歲男童藏屍行李箱 其母涉嫌亞凱迪亞被捕

5歲男童喬丹的遺體於2022年被發現藏於手提箱內，他的母親安德森兩年後在加州亞凱迪亞市被捕，被控涉嫌謀殺兒子及妨礙司法公正。（abc7電視台）

印第安納州 （Indiana）曾因一名5歲男童被發現死於手提箱內的命案而震驚社會。近日，這起令人髮指的案件有新進展。當地警方3月14日（週四）在洛杉磯 縣亞凱迪亞 市（Arcadia）逮捕該名男童母親，更透露她與兒子死亡有直接關係。

這名男童的遺體最初於2022年4月16日在印第安納州華盛頓縣的農村地區被發現，當時屍體藏於一個印有拉斯維加斯圖案的鮮豔行李箱中。經過數月調查，警方確認死者為來自亞特蘭大（Atlanta）的喬丹（Cairo Jordan），死時年僅5歲。

警方2022年10月對男童的母親安德森（Dejaune Anderson）發出了逮捕令，罪名包括：謀殺、忽視家屬致死、和妨礙司法公正。直到本週一名匿名民眾提供的線索終於推進對她的搜捕行動。也讓安德森最後在亞凱迪亞市被捕，目前被關押在洛杉磯警察局拘留中心。

而另一名嫌疑人科爾曼（Dawn Coleman）也在2022年10月被捕，罪名為疏忽導致受撫養人死亡和妨礙司法公正。據悉，他也參與協助處理男童的遺體，並於2023年11月認罪，被判處30年有期徒刑外加5年緩刑。

男童的死因是由嘔吐和腹瀉導致的脫水，警方推測他在被發現前的一周內不治身亡。當地社區為他的離世深感悲痛，自發為他舉辦葬禮並立碑紀念，至今仍有鮮花獻於墓地，眾人為他及家屬祈禱，期盼正義伸張。