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駁回白人至上主義案件指控 法官：對艱難決定並不陌生

編譯陳盈霖／即時報導
聯邦地區法官康尼（Cormac J Carney）近期做出一項令人驚訝的裁決，駁回一名南加州白人至上主義團體創始人，朗多（Robert Paul Rundo）的刑事指控。（ABC 7）
聯邦地區法官康尼（Cormac J Carney）近期做出一項令人驚訝的裁決，駁回一名南加州白人至上主義團體創始人，朗多（Robert Paul Rundo）的刑事指控。（ABC 7）

聖蓋博論壇報報導，聯邦地區法官康尼（Cormac J Carney）近期做出一項令人驚訝的裁決，駁回一名南加州白人至上主義組織創始人，朗多（Robert Paul Rundo）的刑事指控，原因是擔心檢察官未對極左派反法西斯主義團體Antifa成員追究類似案件。此裁決引起人們對這位資深聯邦法官的關注，這位老牌法官以從不迴避艱難裁決聞名。

朗多來自杭廷頓灘，據稱其成立崛起運動（Rise Above Movement）組織，被指控招募和訓練其他人在橙縣、聖伯納汀諾縣集會上攻擊政治對手。在康尼駁回其案件後，聯邦檢察官爭先恐後建議重新逮捕朗多，據稱他有逃離美國的歷史，隨後朗多再次被捕，第九上訴巡迴法院發布命令，暫時阻止下級法院再次釋放他。

康尼說，「我相信法庭規則，所以希望現在就釋放他，但我不能這樣做，因第九巡迴上訴法院告訴我不行。」他認為這相當於選擇性起訴，侵犯朗多憲法權利。

對那些熟悉康尼漫長司法生涯的人來說，他願意採取這樣的立場並不令人意外。資深辯護律師柯里根（Kate Corrigan）形容康尼是一位謙遜但才華橫溢的法官，若他認為政府採取任何捷徑或不當行為，願意讓政府承擔責任。

哈佛法學院畢業後，康尼擔任商業訴訟律師，2003年被時任總統布希（George W Bush）提名為聯邦法官。2009年，康尼推翻政府對兩名博通（Broadcom）高層提起訴訟的決定震驚法律界，他認為檢察官有恐嚇本可反駁政府案件證人的不端行為。五年後他直接介入死刑辯論，攻擊加州死刑制度。為赦免一名在死囚牢待20年的兇手，康尼形容加州死刑制度是「任意且功能失調」。儘管該裁決在上訴後被推翻，但州長紐森（Gavin Newsom）也於當時發布暫時執行死刑命令。

2017年，康尼主持一件全國關注的案件，一名電腦維修人員向聯調局（FBI）報告新港灘一名醫師電腦上有涉嫌兒童色情圖片。在確定一名聯調局調查人員在尋求被告家搜查令時做出「虛假和錯誤性陳述」後，最終放棄該案大部分證據。

2020年，康尼曾短暫擔任加州中區（Central District of California）首席法官，這是橫跨橙縣和洛縣的地區最高聯邦司法職位，但最終因一些人認為其種族相關言論而辭職。

據悉，若上訴法院最終再次決定繼續審理朗多的刑事案件，法庭很可能交由另一名法官審理。

加州 橙縣 白人至上

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