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洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動

洛杉磯訊
家長請願不要關閉學校。（abc7電視台）
家長請願不要關閉學校。（abc7電視台）

洛杉磯縣聖艾格尼斯（St. Agnes）與聖特麗莎阿維拉（St. Teresa of Avila）學校，將於明年關閉，也是繼范杜拉縣（Ventura County）拉雷納天主教學校（La Reina Catholic School）宣布將關閉後，又有天主教學校宣布將閉校。洛杉磯總教區（Archdiocese of Los Angeles）透露，招生數量大幅下降，是迫使這兩所學校無法繼續運營的主因。

洛杉磯總教區指出，招生已成為學校面臨的一大挑戰。聖艾格尼斯學校在過去五年間，學生人數下降73.5%，至今僅剩60名學生；而聖特麗莎阿維拉學校的學生人數，也下降67.5%，只剩下37名學生。預計明年兩所學校的招生人數，將進一步下降，已無法維持學校運營所需基本水平。

就讀聖艾格尼絲學校的岡薩雷斯（Camille Gonzalez）對學校關閉感到擔憂。她表示，在學校擁有許多美好回憶，如果學校關閉，這些回憶將不再增加。

儘管面對學校可能關閉的嚴峻現實，但家長們沒有放棄。他們設立GoFundMe募款，並積極發傳單提高公眾關注。一些家長甚至承諾，將參加馬拉松比賽來籌集資金，希望能保住學校。前學生兼現任家長多明格茲（Britney Dominguez）表示，家長們正在努力為學校籌資，學校目前負債20萬元，家長們的目標，是至少籌集50萬元來維持學校運營。另一位家長佩雷茲（Elvia Perez）也表達對於學校的深厚情感，「這裡是他們的家，希望學校不要關閉」。

對此，洛杉磯總教區承諾，將致力於與家庭合作，幫助學生轉入到其他天主教學校。

洛杉磯 馬拉松 GoFundMe

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