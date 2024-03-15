我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美頭號問題…房價飆推高通膨 11月大選備受影響

最高法院裁定：公職人員「拉黑」批評者 可被起訴

快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位

洛杉磯訊
圖為記者會現場。（快艇隊官網）
圖為記者會現場。（快艇隊官網）

洛杉磯快艇隊（Clippers）最近宣布，將對旗下G聯盟球隊重新品牌定位，並於下賽季轉至聖地牙哥縣洋邊市（Oceanside）新場館比賽。是快艇隊重返歷史根源的一步。

快艇隊G聯盟球隊在過去六年，一直在南加內陸地區比賽，將在2023-24賽季結束後，從安大略市（Ontario）的豐田體育場（Toyota Arena）遷至洋邊市Frontwave體育場。

快艇隊的NBA球隊，曾在1978年至1984年間在聖地牙哥打球，之後搬至洛杉磯。此次旗下G聯盟球隊重返聖地牙哥地區，是對球隊歷史的重要回歸。值得一提的是，快艇隊最近重新設計標誌，以反映與球隊早期歷史相關的海洋主題。

在洋邊市舉行新聞發布會上，展示聖地牙哥快艇隊的新標誌。快艇隊後衛鮑威爾 （Norman Powell）參加此次發布會，並稱G聯盟遷移，是「令人驚歎」的。他表示，雖然沒有經歷過NBA聖地牙哥快艇隊時期，但這是快艇隊歷史一部分，也是快艇隊組織的一部分。將快艇旗下G聯盟球隊遷入新址，延續先前所在地傳統。

如許多NBA球員一樣，鮑威爾也曾參加過G聯盟比賽。在快艇隊目前的18名球員中，有12人曾在G聯盟效力過。G聯盟為NBA的次級聯盟，許多佔時在NBA無法上場的球員，會前往G聯盟鍛煉。

Frontwave體育館，擁有7500個座位，計畫於2024年夏季開幕。該體育館不僅將成為快艇隊G聯盟球隊主場，還將舉辦娛樂和體育賽事，並成為San Diego Sockers室內足球隊主場。此外，該體育館還將有室外廣場，用於舉辦其它表演、活動和社區派對。

圖為快艇隊G聯盟球隊新標誌。（快艇隊官網）
圖為快艇隊G聯盟球隊新標誌。（快艇隊官網）

快艇 聖地牙哥 NBA

上一則

好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀

延伸閱讀

NBA／若KD沒加入勇士？微笑刺客：大家只記得73勝亞軍

NBA／若KD沒加入勇士？微笑刺客：大家只記得73勝亞軍
場邊人語／士氣正隆 車城屠龍

場邊人語／士氣正隆 車城屠龍
NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟
NBA／沃爾自曝曾2度想舉槍自盡 為2個孩子重新振作

NBA／沃爾自曝曾2度想舉槍自盡 為2個孩子重新振作
NBA／綠衫軍連3年至少50勝 泰托姆：正在做對的事

NBA／綠衫軍連3年至少50勝 泰托姆：正在做對的事
NBA／合砍69分、18助攻 里拉德、字母哥聯手寫歷史

NBA／合砍69分、18助攻 里拉德、字母哥聯手寫歷史

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」

3星座一手爛牌也能絕處逢生 他是「人群中的大師」
又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女
睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命