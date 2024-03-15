快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位

圖為記者會現場。（快艇隊官網）

洛杉磯快艇 隊（Clippers）最近宣布，將對旗下G聯盟球隊重新品牌定位，並於下賽季轉至聖地牙哥 縣洋邊市（Oceanside）新場館比賽。是快艇隊重返歷史根源的一步。

快艇隊G聯盟球隊在過去六年，一直在南加內陸地區比賽，將在2023-24賽季結束後，從安大略市（Ontario）的豐田體育場（Toyota Arena）遷至洋邊市Frontwave體育場。

快艇隊的NBA 球隊，曾在1978年至1984年間在聖地牙哥打球，之後搬至洛杉磯。此次旗下G聯盟球隊重返聖地牙哥地區，是對球隊歷史的重要回歸。值得一提的是，快艇隊最近重新設計標誌，以反映與球隊早期歷史相關的海洋主題。

在洋邊市舉行新聞發布會上，展示聖地牙哥快艇隊的新標誌。快艇隊後衛鮑威爾 （Norman Powell）參加此次發布會，並稱G聯盟遷移，是「令人驚歎」的。他表示，雖然沒有經歷過NBA聖地牙哥快艇隊時期，但這是快艇隊歷史一部分，也是快艇隊組織的一部分。將快艇旗下G聯盟球隊遷入新址，延續先前所在地傳統。

如許多NBA球員一樣，鮑威爾也曾參加過G聯盟比賽。在快艇隊目前的18名球員中，有12人曾在G聯盟效力過。G聯盟為NBA的次級聯盟，許多佔時在NBA無法上場的球員，會前往G聯盟鍛煉。