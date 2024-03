法官駁回妄想症辯解 史德運殺2姪臨終身監

當年命案發生後,亞凱迪亞高中同學在校園書寫挽聯、留言和簽名,深切緬懷遇害的林氏兄弟。(本報檔案照,記者丁曙/攝影)

阿罕布拉 高等法院13日攻防史德運(Deyun Shi)殺人時是否處於神智清醒狀態,在代表被告出庭的心理學家作證後,主審法官賈里德·摩西(Jared Moses)應檢方要求做出了裁決:「史德運殺害分居妻的姪兒時神智清醒」(Man sane at time of slayings of estranged wife’s nephews)。因此,史德運極可能面臨終身監禁不得假釋的量刑,判決書將於 5 月 2 日公布。

但是,史德運的律師波德別雷斯基(Vicki Podberesky)在法官做出判決後表示不服,並要求由陪審團來裁決史德運當年殺人時是否神智正常。她辯稱,「我確實相信我們的當事人患有嚴重的精神疾病」,患有妄想症,並沒有預謀或蓄意進行這次襲擊。她預計史德運將對其定罪提出上訴。

然而,檢察官泰穆里(MacKenzie Teymouri)反駁,「一路上的每一個舉動」都表明史德運「頭腦清醒」,並且「知道自己在做什麼」。她向陪審員展示了監視器錄影,畫面顯示被告在洛杉磯國際機場 企圖出境時「絕對沒有任何異常」,他飛往香港 的單程航班與他逃往附近中國以躲避懲罰的計劃相一致。後來史德運抵達香港機場後被捕,並被押返美國接受審判。

律師則辯稱這是一起「悲慘的案件」,兩名十幾歲的男孩「遭到殘酷的毆打」,但是陪審團必須決定她的當事人是否有能力蓄意和預謀殺人。她辯稱,證據支持「精神病」源自於分裂情感性疾患和創傷後壓力症候群的發現。她列舉了史德運在殺人前幾個月有「莫名其妙的憤怒行為」,他的行為「史無前例」,以至於他的妻子尋求針對他的限制令。

檢察官反駁律師的說法,強調史德運殺害兩個男孩旨在對他們的父親進行「最終復仇」。被告在犯罪時,「每一項行為都是經過深思熟慮的」。她並敦促陪審團:「讓他對那天的行為承擔全部責任。」