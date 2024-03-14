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親近綠色 壽命延長2.5年 南加華人區這裡最綠

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
多項研究顯示，綠化空間與人的壽命息息相關。（Pexels）
多項研究顯示，綠化空間與人的壽命息息相關。（Pexels）

許多人都在尋求長壽之道。從飲食、鍛鍊再到精神健康，無一不成為人們研究的對象。其實除這些老生常談的養生之道，如今已有研究證實，親近綠色可以讓人的壽命延長。

根據近日發表在Science Advances雜誌上的一篇文章，如果人們長期生活在更多綠化的環境中，可以讓壽命延長2.5年。該研究對全美900位民眾做研究，對比長期生活在更多綠化環境中對人的實際生物年齡（biological age）的影響。該研究發現，綠色空間對人們血液中的生物分子進行改善，讓人更加長壽。研究跨越20年，對比兩種不同生活環境下，人們血液中DNA的變化。

在洛杉磯縣華人聚集的聖蓋博谷地區，每個城市的樹蔭面積有所差別。根據洛杉磯Loyola Marymount大學製作的洛杉磯縣樹蔭面積覆蓋圖，越靠近北部天使國家公園（Angeles National Forest）的城市，樹蔭面積更大，其中杜瓦迪（Duarte)、蒙羅維亞市（Monrovia）的樹蔭面積最大，其次是巴沙迪那（Pasadena），南巴沙迪那，格蘭岱（Glendale），亞凱迪亞，再次是聖蓋博、阿罕布拉、天普市，蒙特利公園市。羅斯密市、艾爾蒙地市的樹蔭相對最少。值得注意的是，該地圖只顯示樹蔭面積，公園、草地等綠化面積並沒有算在內。

洛杉磯加大（UCLA）近日也有一則研究報告，對洛杉磯縣的綠化環境與人類壽命進行對比，發現洛縣約三分之二的非裔和西裔，居住在綠化空間相對較少的地區，而他們的壽命也因此受影響。例如，在樹蔭、草地、公園較多的比佛利山莊富人區，居民壽命預計為99歲；而在綠化空間相對較少的南洛杉磯，壽命預計為77歲。

在控制影響人類壽命的變量如吸菸、肥胖、缺乏運動等後，該研究作出幾項主要研究結論：在人口約1000萬，覆蓋4000平方哩的洛杉磯縣，如果所有地區的綠化空間都可以達到目前的中位數水平，那麼全縣的居民壽命，則可累積增加57萬300年至90萬8800年；如果公園面積全部增加至如今的中位數水平（54英畝），全縣壽命預計可增加15萬5300年，其中增加的11萬年來自西裔和非裔社區。

美國過去50多年間，民眾的預計壽命都是在增長的，但是近10年，預計壽命卻在下降，這與毒品危機以及新冠疫情有關。該研究刊登在Environment International，其作者之一Rachel Connolly表示，讓決策者和民眾了解環境因素對壽命的影響至關重要。

聖谷地區城市樹蔭面積分佈圖。顏色越深，代表樹蔭越多。（洛杉磯Loyola Mar...
聖谷地區城市樹蔭面積分佈圖。顏色越深，代表樹蔭越多。（洛杉磯Loyola Marymount大學）

洛杉磯加大 聖蓋博 非裔

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