夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

洛杉磯 縣蘭卡斯特（Lancaster）發生聳人聽聞案件，一名父親連開20槍，殘忍殺害4個年幼的兒女、以及照顧孩子的岳母，現被判一級謀殺罪。犯罪動機是夫妻關係出現危機，為報復妻子，嫌犯將憤怒發洩在無辜家人身上。

陪審團12日（周二）認定，現年32歲的Germarcus Lamar David犯有5項一級謀殺罪。案發在2021年11月28日，兇手殘忍殺害11歲的女兒、以及3個年幼兒子，他們分別是1歲、2歲、7歲。51歲的岳母Ericka England，也慘遭毒手。案發時，孩子們的母親在外面與朋友共進晚餐，岳母在家中照顧孩子。這名年輕的母親吃完晚飯回家後，發現屋內出奇的安靜，之後就看到倒在血泊中的孩子和母親。她在911報警電話中，情緒激動地稱，「丈夫殺了我全家，我不知道該怎麼辦」。

綜合多家媒體報導，審判期間，檢察官Vanessa Zuniga敦促陪審團，以最嚴重的一級謀殺罪對嫌犯定罪，但辯護律師Anna Brief則呼籲陪審團，應以二級謀殺的較輕罪名定罪。

在結案陳詞中，檢察官指出，被告多次槍擊受害者。被告David進入家中約7分鐘後，連開20槍，每槍都擊中目標。法庭向陪審團展示照片顯示，受害者被獵槍射殺，從案發現場外面的監控視頻中，可以聽到持續不斷槍響，先是8聲槍響，12秒後又響起9聲槍響，大約兩分鐘後，再次響起3聲槍響。檢察官認為，這場殺戮是「有預謀進行」。

檢方認為，被告發動這場殘忍殺戮，是分居妻子得知他有婚外情、並育有一個孩子後，尋求離婚，但David仍然想和妻子在一起，他槍殺孩子和岳母，是為報復分居妻子，殺掉她所愛的人。

槍案發生後，嫌犯開車離開現場，他將其中一把槍扔進沙漠，之後前往洛縣 警局自首，他要求警員拘留他，稱犯了罪。辯護律師表示，自首時當事人情緒非常激動，無法回答問題。律師告訴陪審員，殺戮發生前兩天，嫌犯曾聽到妻子在電話中與一名男性對話，他妒火中燒，處於情緒激動狀態。美聯社報導指出，在David臉書主頁上，有一張十字架照片，以及謀殺發生前幾周發布的帖子，內容涉及精神和道德觀點。