洛杉磯林氏兄弟命案宣判 施德運兩項一級謀殺罪成立
八年前震撼聖蓋博谷社區的亞凱迪亞高中學生林氏兄弟命案塵埃落定，阿罕布拉高等法院陪審團12日下午裁定，兇手施德運（Deyun Shi）犯有兩項一級謀殺罪，他在2016 年1 月22 日晚殺害16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）。當時兩兄弟一人在睡覺、另一人在書房學習，突然遭到兇手使用斷線鉗（bolt cutters）攻擊。
陪審團還認定，多起謀殺案的特殊情況指控和被告使用致命武器的指控屬實，並判定52 歲的兇手在大開殺戒的前一天晚上，曾在附近的拉肯納達佛林楚奇市（La Cañada Flintridge）的住所襲擊了他當時分居的妻子，犯有一項人身傷害罪。
該陪審團14日週四下午回到法庭，開始下一階段的審判，陪審員將被要求確定石在犯罪時是否神智正常。如果陪審員認定他神智正常，他可能面臨終身監禁，且不得假釋。
地區檢察官泰穆里(MacKenzie Teymouri) 在12日本周二的結案陳詞中告訴陪審員，施德運毆打致死兩名青少年，是為了報復他已分居的妻子的家人，當時妻子已提出離婚。
但施德運的一位律師波德別雷斯基 (Vicki Podberesky) 則辯稱，施德運當時患有妄想症，並沒有預謀或蓄意發動襲擊。
然而，施德運當時已購買了從洛杉磯國際機場飛往香港的單程航班，但在抵達香港機場後被捕，並被送回美國接受審判。
上一則
FB留言