南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人 聚居的阿罕布拉 市（Alhambra）近日發生入室盜竊案，有華人家庭遭兩名盜賊洗劫，造成財物損失達15萬元。盜賊在行竊過程中，還刻意將房屋的監控損毀，掩蓋身分。

根據ABC7電視台報導，阿罕布拉市華裔居民Kevin介紹，8日他位於阿罕布拉市的家中遭竊。Kevin與父母住在這棟房屋中。兩名竊賊從家中面向小巷子的一扇窗戶進入，期間將看到的監控全部破壞。不過其中一個監控，還是記錄下竊賊部分作案過程。

Kevin介紹，家中共有兩個監控，一個是安裝在墻上，另一個自帶電池。兩名竊賊洗劫臥室後，發現屋內的監控，其中一個竊賊，用外套蓋住監控。

部分案發時的監控錄像顯示，兩名竊賊在屋內鬼鬼祟祟，一名竊賊穿著施工工人背心戴口罩 ，另一個帶著棒球帽。Kevin估計，兩賊在屋內有七小時，將房間翻了個底朝天。竊賊約中午時分潛入屋內，當那天晚上8時多，他與父母返家後，發現屋內一片狼藉。

Kevin已向阿罕布拉市警局報案。警方展開調查，截至12日，暫無嫌犯被捕。

Kevin介紹，母親的包包和珠寶、幾乎全部家當都被偷走。更糟糕的是，他前幾天剛剛取錢準備繳納大學學費，這筆錢也被盜。