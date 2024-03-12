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四女組團「零元購」 店經理試圖阻止 遭圍攻險沒命

洛杉磯訊
四名女嫌犯將商店經理拖到門外。（KTLA）
四名女嫌犯將商店經理拖到門外。（KTLA）

位於東洛杉磯的一家化妝品店，近日慘遭「零元購」。四名女子在店內行竊後逃跑，該店經理試圖阻止，卻被揪著頭髮推倒在地，險些喪命。

 視頻來源：店舖監控畫面/KTLA 記者朱敏梓/後製

這起暴力搶劫案發生在6日下午5時30分左右，被搶劫的店鋪是商業市（Commerce）Whittier大道5555號的M Beauty化妝品店。根據店內監控，四名女嫌搶劫得手準備逃跑時，商店經理Marlene Sandoval試圖阻止她們，並擋住她們去路。 這四名女子把Marlene推開，揪著她的頭髮把她拖到外面，然後把她扔到地上。

這名32歲的女經理試圖站起來，但因心臟病發作，倒地不起。受害者父親Enrique Sandoval表示，他女兒現在情況危急，正在重症監護室為生命而戰。醫生告訴他們，Marlene可能需要進行心臟移植，才能生存。

「這些女孩襲擊我一生的摯愛」，受害者男友Robert Marquez說，「當時正在下雨，地上很滑，她們粗暴的將Marlene打倒在地。Marlene以前有過心臟病」。Marquez表示，這不是這家化妝品店第一次遭遇「零元購」。

在這起案件中，四名女嫌乘坐白色車輛逃離現場，她們因謀殺未遂被通緝。

受害者家人悲痛欲絕，希望嫌犯能夠被繩之以法。Marquez在談到他的女友時說，Marlene是他一生中遇到過最堅強的人。請有本案線索的民眾，與警局聯繫。

目前幫助受害者及其家人支付醫療費用的GoFundMe頁面已建立，任何了解該搶劫案的民眾，請聯繫洛縣警局。

心臟病 洛杉磯 醫療費

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