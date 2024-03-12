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洛縣女緩刑官與未成年囚犯發生性關係 手機留證據...

洛杉磯訊
一名緩刑官員近日被指與在押的未成年人發生性關係。（谷歌地圖）
一名緩刑官員近日被指與在押的未成年人發生性關係。（谷歌地圖）

接連遭遇質疑的洛杉磯縣緩刑廳(Los Angeles County Probation Department）日前又迎新爭議，一名緩刑官因與在押未成年人發生性關係被捕，該未成年人被關押在商業市（Commerce）的Dorothy Kirby中心。

根據Pasadena Star News報導，被逮捕的緩刑官身分尚未公布，她被控以猥褻目的安排與未成年人會面、與囚犯發生性關係、將違禁品帶入監獄以及在保安區域未經授權使用手機。

緩刑廳青少年安全與福利工作組（Juvenile Safety and Welfare Task Force）於今年二月成立，旨在打擊毒品和其他違禁品在獄中蔓延。據緩刑廳稱，一旦調查完成，該工作組將把案件轉交給洛杉磯縣檢察官辦公室(LADA)。

該工作組指出，3月7日，調查人員在Dorothy Kirby中心檢查一名青少年的手機，通過該手機發現女緩刑官和該青少年的性行為。緩刑廳稱，Dorothy Kirby中心是一所男女兼容的收容所，收容「有心理健康問題的需服刑青少年」。

聲明中還寫到，「調查人員發現被拘青少年和女緩刑官間的通訊... 其中一些通訊，似乎是在該女緩刑官工作時發生，並且包括一些帶有性意味的照片」。調查人員在女緩刑官身上，還發現不允許帶入Dorothy Kirby中心的手機，以及處方藥容器，其中裝有不同類型、數量不等的藥片。

緩刑廳拒絕評論該事件，表示「相關調查仍在進行中」。

緩刑廳主管羅莎 (Guillermo Viera Rosa) 在二月還成立特別工作小組，負責調查青少年監獄中的毒販。 去年，洛杉磯縣青少年監獄，發生至少六起服藥過量事件，其中一名18歲青少年在獄中死亡。

緩刑廳監察長辦公室指出，由於青少年監獄中的安全措施鬆懈，包括芬太尼在內的各種毒品已遍布整個中心。 此後，緩刑廳增加房間搜查的頻率並加強安全檢查，還計劃於2024年初在唐尼（Downey）最大的青少年監獄Los Padrinos安裝機場式掃描儀。

本次女緩刑官被逮捕，使得緩刑廳再陷爭議，該部門此前因青少年監獄運營不規範，多次受到州政府批評。縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）在聲明中呼籲，徹底調查該事件，並對涉案人員進行處分，以保護監獄中的青少年。蘇麗絲說，她讚揚緩刑廳領導層對員工行為迅速採取行動，但需要強調的是，對任何形式的虐待行為，都應採取零容忍政策，並迅速採取行動，消除導致這些犯罪發生的文化」。

監獄 洛杉磯 蘇麗絲

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