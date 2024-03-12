亞裔女在洛城徒步 被水流沖走 已失聯3天3夜

59歲女子徒步旅行時，被強大的河流沖走。（洛縣警局）

當局正在尋找一名59歲女子，她日前在洛杉磯 國家森林公園（ Angeles National Forest） 徒步旅行時，被強大的河流沖走，搜尋多日無果。相關報導指出，失蹤女子可能是亞裔，但當局尚未公布失蹤者族裔身分。

事故發生在洛市中心以北約15哩，當事人被描述為是一名來自北加州 的女護士。洛杉磯縣警局（LASD）在聲明中指出，3月9日（周六）上午9時51分左右，這名女子和朋友一起徒步旅行，他們沿著一條名為Heaton Flats Trail的小路穿過聖蓋博 河（San Gabriel River），該女子不幸腳底打滑，被湍急水流迅速沖走。

當局稱，約60名搜索人員，包括山區救援隊、美國林務局員工和醫護人員等，過去幾天一直在尋找這名落水女子。救援隊動用直升機和無人機搜尋，因為地形險惡、河水湍急，搜救人員被空降到一些地點進行搜索，但始終沒有收穫。熟悉該地區的徒步旅行者指出，此處通往「無路可走橋」（Bridge to Nowhere），在小路附近過河，可能很危險，尤其是水流湍急時。截至發稿，女子已失蹤3天3夜。

南加地區最近幾個月雨水充足，山間小路溪流湍急，聖蓋博谷不少華人都選擇在附近山區健行。針對這起意外事件，當局敦促徒步旅行者穿越溪流時，一定要小心謹慎，即使是在平穩路段，水流也可能十分強大。不要穿過水位高於膝蓋的溪流， 因為在深水中，很容易失去平衡或立足點。