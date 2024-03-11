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聖瑪利諾園遊會引數千人潮 傳統攤位最受歡迎

記者趙健/聖瑪利諾市即時報導
3月10日的雷西公園（Lacy Park）內匯集了從聖蓋博谷各地趕來的民眾，在春光明媚中享受節慶氣氛。(記者趙健/攝影)
3月10日的雷西公園（Lacy Park）內匯集了從聖蓋博谷各地趕來的民眾，在春光明媚中享受節慶氣氛。(記者趙健/攝影)

好事多磨，原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來前所未有的人氣。3月10日，雷西公園（Lacy Park）內聚集了從聖蓋博谷各地趕來的數千民眾，在春光明媚中享受龍年節日氣氛。

視頻來源：記者趙健

由聖瑪利諾市華人協會（San Marino Chinese Club）主辦的第二屆春節遊園會，經過數月的籌備和等待，圓滿落幕。遊園會的攤位和表演節目以「多元」為宗旨，既有中華傳統元素，也囊括了許多其他的文化特色。

余忠村的布袋戲木偶收藏吸引民眾駐足欣賞。(記者趙健/攝影)
余忠村的布袋戲木偶收藏吸引民眾駐足欣賞。(記者趙健/攝影)

上午10時開始，雷西公園內人潮湧動，圍繞表演舞台展開的60多個攤位已經準備就緒，包括公共服務、民俗手藝、生活資訊、特色美食等不同主題。其中，具有傳統特色的中醫針灸、布袋戲木偶、算命、麻將、古箏、古典花藝等，吸引最多民眾駐足。一些商家還為民眾準備了免費禮品，並設置圓盤抽獎小遊戲吸引人流。園遊會上還設有擲骰子，丟豆包、筷子夾彈球等遊戲攤位，讓小朋友玩得不亦樂乎。

主舞台節目在童子軍的授旗儀式中拉開序幕，由市府官員和社區志工共同擔任主持工作，現場氣氛溫馨歡樂。演出節目精彩紛呈，社區團體、學生、當地居民和藝術家陸續獻上了精心編排的歌舞節目。舞龍舞獅隊還不時在台下穿梭，吸引民眾拍照留戀。

華協會長許嗣堯（Se-Yao Hsu）表示，今年的遊園會雖因降雨天氣一波三折，但也是好事多磨，不僅迎來艷陽高照的好天氣，還避開了新春節慶高峰期，吸引了更多的人潮。 他特別感謝社區和市政府的全力支持，此次遊園會的籌辦工作，不僅華協全員出動，社區的其他組織和志工也義務提供了幫助。 另外，時隔24年二度擔任華協會長的許嗣堯也談到，在過去的聖瑪利諾，作為少數族裔的華人需花費更多的時間和努力，才能發出自己的聲音和參與主流活動 ，而現在，聖瑪利諾已經轉變成為一個多元包容的環境，城市的各項事務都會充分顧及華人的利益。

市議員羅經程（Calvin Lo）表示，雖然今年的春節園遊會因降雨天氣被推遲，但根據華人的傳統，雨水象征著豐收和繁榮，期待每個人在2024年都能收獲豐碩。

聖瑪利諾學區也為園遊會的成功舉辦提供了支持。(記者趙健/攝影)
聖瑪利諾學區也為園遊會的成功舉辦提供了支持。(記者趙健/攝影)
原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來了前所未有的人...
原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來了前所未有的人氣。(記者趙健/攝影)
第二屆聖瑪利諾春節遊園會3月10日在雷西公園熱鬧舉行。(記者趙健/攝影)
第二屆聖瑪利諾春節遊園會3月10日在雷西公園熱鬧舉行。(記者趙健/攝影)

華人 聖瑪利諾 聖蓋博

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