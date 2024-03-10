華人小狗鎖車内 路人報警是虛驚 原來車內有這設定

車主將狗狗單獨放在封閉汽車内，設置了「Dog mode」，確保牠們在汽車内有足夠空氣和安全溫度。（記者楊青╱攝影）

阿罕布拉華人 日前在午餐期間將自己的兩隻小狗反鎖密封車内，遭路人報警。警員迅速趕到現場，卻發現車有玄機。虛驚一場。

李先生和太太當天正好到阿罕布拉嘉惠爾大道和山谷大道交口附近辦事，在停車場停車時注意到旁邊的一輛特斯拉 （Tesla）汽車内兩隻小狗狗不停狂叫，兩隻狗狗都是小型京巴種，體型相當小，其中一隻狗狗每見到人經過，都拚命狂叫，動作狂躁；另外一隻狗狗似乎有點筋疲力盡，腦袋不時下垂。李先生表示，他不知道在他們到這個停車場之前，狗狗的這種情況已持續了多久，當時正中午，氣溫漸漸升高，雖是初春，但中午氣溫也逐漸升高超過70度，狗狗在完全密封的汽車内，情況讓人擔心。

辦完事已是將近一個小時，李先生和太太準備離開，看到旁邊車内的兩隻狗狗仍在狂叫。兩人決定馬上報警。

阿罕布拉警方值班警員接聽電話，問是否可以在附近找到車主？或車内是否有車主聯繫信息？在得到都不確定回覆之後，警員在十分鐘後到達現場。

一名男警員前後觀察了特斯拉，特別靠近汽車駕駛座檢查。他最後向舉報人表示，不用太擔心，因為汽車内駕駛座前面的電子屏上英文顯示「My driver will be back soon」，屏幕上同時顯示車内溫度為華氏70度，表明車主已設定了汽車室內溫度，足以讓狗狗得到足夠空氣和安全溫度。

正在警員準備離開的時候，華人車主正好從附近的餐館回到車上取錢，見狀馬上解釋，他的汽車有動物友好裝置（Dog Mode），就是當主人離開時可以關閉所有車窗，調好溫度，就像是室內空調，狗狗待在車內不會有安全問題，車主同時可以使用遙控裝置觀看車内情況。

華人車主表示，這已不是他第一次被好心的路人報告警方將狗狗單獨放置在汽車内，大概是很多人不知道特斯拉汽車有這種遙控功能。