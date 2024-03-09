魏德聖新片「816/BIG」首映 癌童展現生命脆弱與堅強

民眾在放映後購買電影海報和T恤，並排隊等待與魏德聖合影，表現了影迷們對導演和其作品的支持和愛戴。（記者張庭瑜/攝影）

曾執導多部賣座大片「賽德克巴萊」、「海角七號」等片的著名台灣導演魏德聖，近日推出新作「816/BIG」3月9日（週六）在洛杉磯 縣蒙羅維亞（Monrovia） look 影院首映吸引超過200觀眾。該片以兒童癌症 為主題，透過六位癌症兒童的相遇與互助及勇敢面對疾病的過程，傳達出「Being Is Gift」的深刻信息，展現了生命的脆弱與堅強。

電影故事的靈感來源於魏德聖多年前在一部電視紀錄片中訪問的一位截肢康復的癌症童，其樂觀的生活態度給予導演極大的震撼與啟發，促使他決定將這個久藏於心的故事搬上大銀幕。影片通過描繪來自不同社會階層家庭的六個孩子，在同一間兒童癌症病房中的相遇與相互扶持，打破了人們對於兒童癌病房的刻板印象，並試圖以明亮的畫面和輕鬆的劇情帶領觀眾重新體會生命的美好。而影片深刻的主題和感人的劇情，觸動了許多觀眾的心弦，不少民眾在觀影過程中被其中的情感深度所感動，甚至流下了眼淚。

主要演員群包括曾沛慈、馬志翔、鄭人碩、田中千繪與范逸臣等人，共21位演員共同參與，戲中展現豐富的故事線和演技挑戰。導演魏德聖表示，孩子們自然的反應和本色演出讓劇情更加生動有趣，令他對拍攝成果相當滿意。

魏德聖提到，此次海外巡迴放映是他長久以來的計畫，最終決定在台灣上映進度考量下進行，目的是為了改變人們對觀看生死議題相關電影的猶豫態度。他認為，每個人都可以成為英雄，「Big」不僅是描述影片中孩子們的外號，即使是最弱小的孩子，在面對生命挑戰時也展現出堅韌的生命力。

即便面對起初不如預期的票房反應，魏德聖仍保持樂觀，隨著口碑的傳播，越來越多的人開始支持這部電影，透過包場的方式，讓更多的觀眾有機會進入電影院 感受這部作品的魔力。對魏德聖來說，這不僅是一場對於創作的堅持，也是對於生命意義的深刻探索。

在談到選擇動畫作為表達形式的原因時，魏德聖指出，考慮到癌症病房中孩子們經歷的痛苦治療過程，他不希望過於真實的描繪使影片變得恐怖或血腥。他認為動畫能夠更適合兒童觀眾，並能更好地傳達兒童的純真與內心世界。透過動畫，魏德聖希望展示那些勇敢戰鬥的孩子們，即便是在面對疾病時，他們的內心依然充滿了勇氣與希望。