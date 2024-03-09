我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA華裔校友 捐贈1000萬資助種族研究

金酸莓獎 「小熊維尼」災情慘重 梅根福克斯雙料輸家

魏德聖新片「816/BIG」首映 癌童展現生命脆弱與堅強

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
民眾在放映後購買電影海報和T恤，並排隊等待與魏德聖合影，表現了影迷們對導演和其作品的支持和愛戴。（記者張庭瑜/攝影）
民眾在放映後購買電影海報和T恤，並排隊等待與魏德聖合影，表現了影迷們對導演和其作品的支持和愛戴。（記者張庭瑜/攝影）

曾執導多部賣座大片「賽德克巴萊」、「海角七號」等片的著名台灣導演魏德聖，近日推出新作「816/BIG」3月9日（週六）在洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia） look 影院首映吸引超過200觀眾。該片以兒童癌症為主題，透過六位癌症兒童的相遇與互助及勇敢面對疾病的過程，傳達出「Being Is Gift」的深刻信息，展現了生命的脆弱與堅強。

電影故事的靈感來源於魏德聖多年前在一部電視紀錄片中訪問的一位截肢康復的癌症童，其樂觀的生活態度給予導演極大的震撼與啟發，促使他決定將這個久藏於心的故事搬上大銀幕。影片通過描繪來自不同社會階層家庭的六個孩子，在同一間兒童癌症病房中的相遇與相互扶持，打破了人們對於兒童癌病房的刻板印象，並試圖以明亮的畫面和輕鬆的劇情帶領觀眾重新體會生命的美好。而影片深刻的主題和感人的劇情，觸動了許多觀眾的心弦，不少民眾在觀影過程中被其中的情感深度所感動，甚至流下了眼淚。

主要演員群包括曾沛慈、馬志翔、鄭人碩、田中千繪與范逸臣等人，共21位演員共同參與，戲中展現豐富的故事線和演技挑戰。導演魏德聖表示，孩子們自然的反應和本色演出讓劇情更加生動有趣，令他對拍攝成果相當滿意。

魏德聖提到，此次海外巡迴放映是他長久以來的計畫，最終決定在台灣上映進度考量下進行，目的是為了改變人們對觀看生死議題相關電影的猶豫態度。他認為，每個人都可以成為英雄，「Big」不僅是描述影片中孩子們的外號，即使是最弱小的孩子，在面對生命挑戰時也展現出堅韌的生命力。

即便面對起初不如預期的票房反應，魏德聖仍保持樂觀，隨著口碑的傳播，越來越多的人開始支持這部電影，透過包場的方式，讓更多的觀眾有機會進入電影院感受這部作品的魔力。對魏德聖來說，這不僅是一場對於創作的堅持，也是對於生命意義的深刻探索。

在談到選擇動畫作為表達形式的原因時，魏德聖指出，考慮到癌症病房中孩子們經歷的痛苦治療過程，他不希望過於真實的描繪使影片變得恐怖或血腥。他認為動畫能夠更適合兒童觀眾，並能更好地傳達兒童的純真與內心世界。透過動畫，魏德聖希望展示那些勇敢戰鬥的孩子們，即便是在面對疾病時，他們的內心依然充滿了勇氣與希望。

影片放映後，觀眾更在場外購買印有「816『BIG』」字樣的T恤、海報和餅乾等紀念品，並與魏德聖簽名和合影，也顯示這部作品在觀眾心中留下的深刻印象及對魏德聖的喜歡。

放映活動中，導演魏德聖及觀眾全體大合影，影片深刻的主題和感人的劇情，觸動了許多觀...
放映活動中，導演魏德聖及觀眾全體大合影，影片深刻的主題和感人的劇情，觸動了許多觀眾的心弦，不少民眾在觀影過程中被感動落淚。（記者張庭瑜/攝影）
台灣會館執行長林榮松（左一）特別到場支持，並與魏德聖導演（右一）合影。（記者張庭...
台灣會館執行長林榮松（左一）特別到場支持，並與魏德聖導演（右一）合影。（記者張庭瑜/攝影）
放映結束後的問答時間吸引許多民眾踴躍參與，民眾們積極提出各種問題，包括對影片創作...
放映結束後的問答時間吸引許多民眾踴躍參與，民眾們積極提出各種問題，包括對影片創作背景的好奇、對角色發展的關注，以及對於影片傳達主題的深入探討。（記者張庭瑜/攝影）

癌症 電影院 洛杉磯

上一則

洛杉磯世華婦女會年會 林慧懿接任會長

延伸閱讀

入圍奧斯卡影帝 「滯留生」保羅賈麥提有個耶魯校長爸爸

入圍奧斯卡影帝 「滯留生」保羅賈麥提有個耶魯校長爸爸
導演王湘聖入圍奧斯卡 易揚輝、張麗華成佛利蒙名人

導演王湘聖入圍奧斯卡 易揚輝、張麗華成佛利蒙名人
入圍奧斯卡 台裔導演王湘聖將帶「奶奶跟外婆」步紅毯

入圍奧斯卡 台裔導演王湘聖將帶「奶奶跟外婆」步紅毯
魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發
魏德聖：新作命名「BIG」 因每個抗癌孩子都是英雄

魏德聖：新作命名「BIG」 因每個抗癌孩子都是英雄
口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍

口碑爆棚 「沙丘2」連奪北美單日、周末票房冠軍

熱門新聞

中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
美國聯合航空的一架從舊金山國際機場飛往日本大阪的航班，在起飛後輪胎脫落，隨後改道緊急迫降在洛杉磯國際機場。（KTLA 5）

聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城

2024-03-07 19:47

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷