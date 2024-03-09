我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）
爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

環保杯史坦利（Stanley）吸管杯的熱潮還沒過，Trader Joe’s一產品又在網路掀起追捧。不過這次走紅的不是Trader Joe’s的美食，而是其推出的限定迷你環保袋。

這款環保袋將原版環保袋的13吋縮小為11吋，有四種顏色：紅色、黃色、藍色和綠色。中間印有「Trader Joe’s」，材質為帆布。與一般帆布袋相比，這款袋子的價格實惠2.99元。

記者9日來到位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe’s商店，這款迷你環保袋早已不見了蹤影。該店店員介紹，這款袋子上周末就賣光了，更誇張的是，該店當時總共26個托盤的袋子，兩小時內就售罄。店員表示，這款迷你環保袋不是第一次上架，前次上架30分鐘內售罄，預計下次進貨九個月後。

短視頻社交平台TikTok上，有位叫做Elinor Kim用戶發布了視頻，視頻記錄了南加州爾灣市（Irvine）某Trader Joe’s商店內，在店員推來一整車的迷你環保袋後，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子，其中有不少亞裔面孔。Elinor Kim表示，「這太瘋狂了。但我也參與了。」她在紐約時報的採訪中表示，雖然不清楚具體要拿這款環保袋裝什麼，但是「每個人都在搶，我也情不自禁拿了。」

另一位洛杉磯網紅Thaddeus Yan告訴紐約時報，他到訪了七家Trader Joe’s商店才買到這款環保袋。另外有網路視頻顯示，一些商店限制每位顧客最多購買五個。還有視頻顯示，在售空的貨架上寫著：「迷你托特包（環保袋）2025年會再來！」

也有人趁著這款迷你環保袋的熱度打起了生意算牌。在ebay上，一個這樣的袋子售價15至20幾元，還有四個一起賣的，售價近90元。在中國購物平台淘寶上，一個這樣的袋子售價70人民幣（約10美元），不加運費。

實際上，Trader Joe’s商店的環保袋因設計獨特一直很受歡迎。除了這款迷你經典環保帆布袋，還有一些購物袋上印有不同城市、建築，名畫等，很精美。甚至有收集Trader Joe’s 環保袋的達人。去年12月，該商店推出過一款環保袋「盲盒」，包含三個隨機圖案的環保袋，售價三元，也掀起過一陣熱潮。

位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe’s商店。（記者王若然／攝...
位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe’s商店。（記者王若然／攝影）
Trader Joe’s環保袋設計獨特，廣受好評。（記者王若然／攝影）
Trader Joe’s環保袋設計獨特，廣受好評。（記者王若然／攝影）
這款迷你環保袋掀起新一輪風潮。（Trader Joe’s）
這款迷你環保袋掀起新一輪風潮。（Trader Joe’s）

紐約時報 加州 亞裔

上一則

UCLA校友朱欽文黃敏華 捐贈1000萬資助種族研究

延伸閱讀

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造
Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造
華男騎重機 消失在國家森林

華男騎重機 消失在國家森林
華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠
雞肉湯包疑含塑膠 Trader Joe's 召回逾6.1萬磅

雞肉湯包疑含塑膠 Trader Joe's 召回逾6.1萬磅

熱門新聞

中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
美國聯合航空的一架從舊金山國際機場飛往日本大阪的航班，在起飛後輪胎脫落，隨後改道緊急迫降在洛杉磯國際機場。（KTLA 5）

聯航客機輪胎脫落畫面曝光 舊金山飛日本改道洛城

2024-03-07 19:47

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福