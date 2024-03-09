Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

環保杯史坦利（Stanley）吸管杯的熱潮還沒過，Trader Joe’s一產品又在網路掀起追捧。不過這次走紅的不是Trader Joe’s的美食，而是其推出的限定迷你環保袋。

這款環保袋將原版環保袋的13吋縮小為11吋，有四種顏色：紅色、黃色、藍色和綠色。中間印有「Trader Joe’s」，材質為帆布。與一般帆布袋相比，這款袋子的價格實惠2.99元。

記者9日來到位於蒙羅維亞（Monrovia）的Trader Joe’s商店，這款迷你環保袋早已不見了蹤影。該店店員介紹，這款袋子上周末就賣光了，更誇張的是，該店當時總共26個托盤的袋子，兩小時內就售罄。店員表示，這款迷你環保袋不是第一次上架，前次上架30分鐘內售罄，預計下次進貨九個月後。

短視頻社交平台TikTok上，有位叫做Elinor Kim用戶發布了視頻，視頻記錄了南加州 爾灣市（Irvine）某Trader Joe’s商店內，在店員推來一整車的迷你環保袋後，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子，其中有不少亞裔 面孔。Elinor Kim表示，「這太瘋狂了。但我也參與了。」她在紐約時報 的採訪中表示，雖然不清楚具體要拿這款環保袋裝什麼，但是「每個人都在搶，我也情不自禁拿了。」

另一位洛杉磯網紅Thaddeus Yan告訴紐約時報，他到訪了七家Trader Joe’s商店才買到這款環保袋。另外有網路視頻顯示，一些商店限制每位顧客最多購買五個。還有視頻顯示，在售空的貨架上寫著：「迷你托特包（環保袋）2025年會再來！」

也有人趁著這款迷你環保袋的熱度打起了生意算牌。在ebay上，一個這樣的袋子售價15至20幾元，還有四個一起賣的，售價近90元。在中國購物平台淘寶上，一個這樣的袋子售價70人民幣（約10美元），不加運費。