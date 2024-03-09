UCLA校友朱欽文黃敏華 捐贈1000萬資助種族研究

華裔校友朱欽文和黃敏華夫婦承諾捐贈1000萬美元，資助UCLA美國文化研究所。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯加大 （UCLA ）華裔校友朱欽文（Morgan Chu）和黃敏華（Helen Chu）夫婦，今年2月承諾捐贈1000萬元，資助UCLA美國文化研究所，加強種族研究並推進支持社會正義的研究，這也是該研究所迄今收到的最大一筆捐款。

朱欽文夫婦是UCLA的長期捐助者，早在讀大學期間，他們參與1960年代學生倡議活動，促成UCLA族裔研究中心（UCLA’s ethnic studies centers）創建，成為當時該學術領域先驅。他們最新捐贈，旨在設立四個講座席位，並為該校的美國文化研究所工作，提供更廣泛支持。這筆資金幫助校園在種族和族裔研究及原住民相關的研究項目中保持領先。

朱欽文表示，「在美國高等教育種族研究的重要時刻，我們提供這份禮物的目的，是支持洛杉磯加大這些領域的嚴格學術研究」。我們選擇在這裡贈送禮物，是因為洛加大有能力產生有意義的影響，也因為該機構無論在學術和個人生活中，對我們來說，意義都很重大。

黃敏華說，她和朱欽文都認為，人們之間持續存在的鴻溝，可以透過學習和研究來彌合，也可以透過對話並最終相互理解來彌合。他們很自豪能夠贈送一份禮物，幫助UCLA美國文化研究所的教職員工、學生和工作人員，在未來幾十年推進社會正義事業。

UCLA校長布洛克（Gene Block）表示：「我們對朱欽文黃敏華夫婦的這份厚禮感到榮幸和謙卑，這將推動UCLA在人類身份和這個時代一些最緊迫問題方面的學術和教學。UCLA長期處於研究美國不同種族和族裔群體歷史、文化、貢獻和經歷的前沿，朱氏家族的投資，將使我們能夠加深這項重要工作的影響。」

黃敏華在洛加大 (UCLA) 獲得學士學位，畢業後長期擔任公立學校教師。朱欽文在UCLA獲得學士、碩士和博士，之後又獲得耶魯大學碩士，以及哈佛法學院法學博士，他一共有5個高等學位。畢業後，朱欽文合夥創辦Irell & Manella律師事務所，作為美國頂尖的智慧財產權專家，1995年他被法學雜誌評選為美國「十大出庭律師」之一。

長期以來朱氏夫婦一直是UCLA的贊助者，這所大學50多年前將他倆聯結在一起。他們先前的慈善事業，促成亞美研究中心的建立並長期捐款資助，以及設立面向大學生的「朱欽文黃敏華獎學金基金」（Morgan & Helen Chu Scholarship Fund）。黃敏華也是UCLA婦女與慈善事業部的終身會員；朱欽文曾任UCLA基金會理事，並曾擔任UCLA法學院講師和畢業典禮演講者。

2007年6月4日，UCLA授於4位傑出人士「最高榮譽勳章」(Highest honor Medal)，表彰他們在公共服務、建築設計和法律事務領域的傑出成就，其中一位就是朱欽文校友。