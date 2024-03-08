巴沙迪那藝術夜 今晚博物館美術館免費開放

巴沙迪那藝術夜於3月8日（周五）下午6時至晚10時回歸。（巴沙迪那市府）

每年舉辦兩次（3月和10月）的巴沙迪那藝術夜（ArtNight Pasadena），為民眾帶來藝術盛宴。屆時該市知名博物館 、美術館和文化機構都免費開放，並提供特別節目。今年的巴沙迪那藝術夜於3月8日下午6時至晚上10時回歸。

包括美國西岸最大的博物館Norton Simon Museum、巴沙迪那歷史博物館（PASADENA MUSEUM OF HISTORY）、南加大 亞太博物館（USC Pacific Asia Museum）在內的多個博物館，都免費開放。今年的巴沙迪那藝術夜關注亞洲文化，參與者們可以欣賞到南加大亞太博物館的最新展覽「另一個美麗的國家：華裔美國藝術家的移動圖像」，還可以在Norton Simon博物館，欣賞跨越2000年的南亞和東南亞 雕塑展。巴沙迪那市政廳舉辦農曆新年主題藝術活動和舞龍舞獅表演，現場還有烤肉餐車，供民眾享用美食。

除亞洲文化，巴沙迪那歷史博物館推出百年里程碑展覽，Alkebu-lan文化中心將舉辦嘻哈文化致敬活動。其他場館，包括多個畫廊、巴沙迪那學院（Pasadena City College）、市立圖書館等，也將提供音樂和表演、藝術創作活動以及藝術展覽。例如巴沙迪那聯合學區的學生藝術作品展「No Boundaries 19」、巴沙迪那學院的非洲未來主義畫家個展和學生作品展。

巴沙迪那藝術夜是一項備受推崇的活動，從Lineage表演藝術中心的舞蹈表演，到Parson's Nose劇院的廣播劇「傲慢與偏見」，藝術夜邀請南加居民沉浸在藝術探索之旅中。該活動也是一趟穿越巴沙迪那藝術社區中心的旅程，讓人們一睹這座城市蓬勃發展的多元化藝術遺產和當代創造力。

活動無需預約，可以直接前往，民眾可以搭乘Pasadena Transit 10穿梭在各個場館間，該公車沿著Colorado Boulevard和 Green Street運行至晚上8時。此外，民眾還可以搭乘Metro Gold Line前往參加藝術夜。瞭解更多關詳情，可前往https://www.cityofpasadena.net/artnight/