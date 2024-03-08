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南加奇諾谷學區與教師工會薪資談判陷僵局

聖伯納汀諾訊
參與抗議的奇諾谷學區教師工會成員。（工會官網）
參與抗議的奇諾谷學區教師工會成員。（工會官網）

據內陸當地媒體報導，南加內陸奇諾谷聯合學區（Chino Valley Unified School District，CVUSD）教師工會代表近日表示，經歷一年的新合約談判後，學區與工會的薪資調漲談判已陷入僵局。

奇諾谷聯合教師協會（Associated Chino Teachers，ACT）主席弗雷澤（Steven Frazer）表示，該工會已在二月宣布薪資談判陷入僵局，並暫停談判，直到開始正式調解。

弗雷澤指出，「我們看到社區和工會成員之間建立了很好的合作關係。希望工會盡量向學區表達，他們應如何珍惜我們對奇諾谷學生的關心。」

根據弗雷澤的說法，CVUSD教師年薪大約比鄰近學區低一萬元至三萬元。除了改善薪酬外，ACT還尋求為該學區的特殊教育項目提供額外支持。工會的訴求包括教職員薪資增加10.25％，以及額外的0.97％健康和福利待遇。此外，工會提出的額外津貼和薪資增加將使總補償增加至11.65％。

CVUSD教委會主席莎沃（Sonja Shaw）表示，由於學區缺乏州政府資助，財政壓力使得學區難以滿足ACT的要求。她說，「這些問題的有效解決對所有人都至關重要，我們努力以誠意面對談判，為學生們提供最好教育。」

致力於教育平等的非營利組織Our Schools USA創始人兼CVUSD家長赫斯特（Kristi Hirst）表示，教師應該得到與周邊學區相同的薪資和待遇。她擔心奇諾谷學區將無法吸引和留住高質量的教師，因為教師的重要性無法言喻。

加州公共雇佣關係委員會（California Public Employment Relations Board）已指派了一名調解人參與學區和工會的談判。首次調解會議定於4月16日舉行。這次調解對於解決雙方之間的爭議至關重要，也將決定奇諾谷學區教育資源的分配和學生未來的發展。

學區 ACT 加州

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