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南加遊民半夜闖民宅 對著熟睡女自慰

聖塔莫尼卡訊
28歲的Anthony Romero被以強行入室以及不恰當暴露身體部位兩項重罪起訴。（聖塔莫尼卡警局）
28歲的Anthony Romero被以強行入室以及不恰當暴露身體部位兩項重罪起訴。（聖塔莫尼卡警局）

加州一名女子半夜從睡夢中驚醒，竟發現一名男子對著她自慰。這名男子為28歲的Anthony Romero，也是一名前科累累的遊民，第二天被逮捕。

根據KTLA電台的報導，該事件發生在2月29日，地點位於聖塔莫尼卡（Santa Monica）2街2400號社區的一棟民宅內。根據該市警局，受害女子半夜2時驚醒，發現一名男子在床邊對著她自慰。根據警局發佈的聲明，受害人當時呵斥嫌犯Anthony Romero離開了現場。

警察趕到後，檢查了受害女子家的監控，記錄了一名男子進入屋內的過程。第二天，警方在該市的聖塔莫尼卡路400號街區發現了走在大街上的Anthony Romero。警方出動了無人機，並在K9警犬協助下，將嫌犯順利緝拿歸案。

目前Anthony Romero被洛縣檢察官辦公室以強行入屋以及不恰當暴露身體部位兩項重罪起訴。該案將在4月過堂。

根據聖塔莫尼卡市警局，Anthony Romero被捕時，還處於因非法持有武器罪被判緩刑中。過去兩年，他曾在該市犯下盜竊、在公共場合吸毒/酗酒、拒捕、襲擊警員等罪行。

民眾如有線索，可發電子郵件給McCoy警探：[email protected]

加州 洛縣 遊民

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