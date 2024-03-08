南加遊民半夜闖民宅 對著熟睡女自慰

28歲的Anthony Romero被以強行入室以及不恰當暴露身體部位兩項重罪起訴。（聖塔莫尼卡警局）

南加州 一名女子半夜從睡夢中驚醒，竟發現一名男子對著她自慰。這名男子為28歲的Anthony Romero，也是一名前科累累的遊民 ，第二天被逮捕。

根據KTLA電台的報導，該事件發生在2月29日，地點位於聖塔莫尼卡（Santa Monica）2街2400號社區的一棟民宅內。根據該市警局，受害女子半夜2時驚醒，發現一名男子在床邊對著她自慰。根據警局發佈的聲明，受害人當時呵斥嫌犯Anthony Romero離開了現場。

警察趕到後，檢查了受害女子家的監控，記錄了一名男子進入屋內的過程。第二天，警方在該市的聖塔莫尼卡路400號街區發現了走在大街上的Anthony Romero。警方出動了無人機，並在K9警犬協助下，將嫌犯順利緝拿歸案。

目前Anthony Romero被洛縣 檢察官辦公室以強行入屋以及不恰當暴露身體部位兩項重罪起訴。該案將在4月過堂。

根據聖塔莫尼卡市警局，Anthony Romero被捕時，還處於因非法持有武器罪被判緩刑中。過去兩年，他曾在該市犯下盜竊、在公共場合吸毒/酗酒、拒捕、襲擊警員等罪行。

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