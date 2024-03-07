持獵槍搶劫 洛縣警局公布與匪槍戰畫面

監控畫面捕捉到Jerald Hardcastle持獵槍在酒類商店外對員工搶劫。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯 縣警局5日公開隨身攝影機畫面，該畫面記錄1月27日在諾瓦克（Norwalk）洛縣 警員與一名武裝搶劫嫌犯激烈對峙的過程。38歲嫌犯Jerald Hardcastle持槍拒捕，導致警員在雙方對峙中開槍。

該起事件發生在Studebaker路與Rosecrans路交叉口附近停車場，當時警方接獲報警，一名男子持獵槍在烈酒店搶劫店員與顧客，要求他們交出隨身錢財。經監控確認，該名男子是Jerald Hardcastle。警方到場後，多次要求嫌犯投降，但Jerald Hardcastle拒絕。持續對峙中，警方動用防彈盾、泰瑟槍（taser）和40mm泡沫彈發射器試圖逮捕嫌犯。Jerald Hardcastle一度將槍枝舉過頭頂，但仍拒絕放下武器投降，警方在他突然移動時，開槍射擊。

射擊過程中，儘管Jerald Hardcastle左手中彈，但他仍緊握武器，迫使警方持續開火。最終，在泰瑟槍的電擊幫助下，警員將他逮捕。Jerald Hardcastle除一把裝彈的霰彈槍外，還攜帶兩把突擊步槍。

Jerald Hardcastle被控搶劫、使用致命武器襲擊洛縣警員以及違法持有槍枝重罪。