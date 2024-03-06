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南加這些地賞粉色櫻花海 部分免費

記者子為／即時報導
根據Descanso Gardens社媒帳號的發文，園內的櫻花已經在綻放。（Descanso Gardens官網）
根據Descanso Gardens社媒帳號的發文，園內的櫻花已經在綻放。（Descanso Gardens官網）

伴隨者一場場雨，南加正在步入春季，也是百花盛開的季節。從三月初開始，受大眾喜愛的櫻花在部分地區已經開始綻放，並在接下來幾週會有更多盛開。想觀賞櫻花的民眾，可考慮南加幾個知名的植物園，以及部分城市將舉辦的櫻花節。由於櫻花花期較短暫，建議民眾在出行前先上社交媒體查看最新照片，以確保櫻花已經開始綻放或仍未凋謝。

位於拉肯亞達-弗林楚奇(La Cañada Flintridge)的迪斯康索花園(Descanso Gardens)一向是賞花的好去處，根據其社媒帳號的發文，園內的櫻花已經在綻放。感興趣的民眾可以考慮三月中旬（3月15日至16日）將舉辦的春日遊園導覽，會用專員帶遊客觀賞所有正在盛開的鮮花。在迪斯康索花園內，櫻花位於日本花園，其中奧卡梅（Okame）櫻花已經盛開，接下來幾週粉紅雲櫻花樹也將綻放，有望看到粉紅色的櫻花雲海。

聖馬利諾(San Marino)的漢庭頓圖書館(Huntington Library)也是賞櫻花的知名去處，在日本花園，能看到粉紅雲櫻花樹和來自日本的Momo桃樹，等其綻放時也將是一片美麗的粉色花海。在中國花園周圍的小路通常也點綴著粉色花朵，例如開花的桃樹。漢庭頓圖書館擁有占地120英畝的植物園，除了觀賞櫻花，還能欣賞各個花園，享受與自然親密的美好時光。

位於派洛斯福德(Palos Verdes)的南海岸植物園(South Coast Botanic Garden)內也有櫻花樹，目前園內已經有一些花朵綻放。園內種植有第一夫人櫻花和粉紅雲櫻花，分別可以在蕨類植物園和玫瑰園內看見。

華人聚居區羅蘭岡的夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）內是賞櫻去處之一，在一對華人夫婦的捐贈下，園內約種有100多棵櫻花樹。該公園內的櫻花在去年經歷被盜剪，有約60%的櫻花樹枝遭竊賊砍伐。不過，根據網友三月初在社媒的發文，夏巴龍公園園內的櫻花已經開始綻放，吸引不少民眾前去野餐拍照。

位於范奈斯（Van Nuys）的Lake Balboa公園內也種植有櫻花樹，每年三月櫻花盛開時，花朵會點綴湖泊周邊的小道，吸引許多民眾來湖泊邊進行野餐，不過今年目前還沒有櫻花盛開的跡象。 在Lake Balboa附近還有一個日本花園，園內也種有櫻花，該花園是一片再生綠洲。與前面三個需要買票入場的植物園不同，Lake Balboa公園入場免費，民眾可以免費在湖邊欣賞風景。

因為櫻花綻放受天氣等因素影響，且花期較短，建議民眾出行賞花前先上植物園的官網查看花期地圖，了解每種花的盛開會在何時達到頂峰，以防白跑一趟。此外，春季植物園較火爆，請務必在出發前預訂門票，確保能成功入園遊覽。

除了能在植物園和公園內看到櫻花，南加部分城市還會舉辦櫻花節，大多將在四月舉辦，其中包括4月7日的托倫斯櫻花節（Torrance Cherry Blossom Festival），4月13日的西柯汶那櫻花節（West Covina Cherry Blossom Festival），4月27日至28日舉辦的蒙特利公園市櫻花節（Cherry Blossom Festival in Monterey Park），這些櫻花節入場皆為免費，現場通常還會提供風情表演、美食等。

華人聚居區羅蘭岡的夏巴龍公園是賞櫻去處之一（本報檔案照）
華人聚居區羅蘭岡的夏巴龍公園是賞櫻去處之一（本報檔案照）

植物園 賞櫻 日本

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