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南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

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南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

記者王若然／橙縣即時報導
23歲的胡蘇祺因受抑鬱症的折磨，駕駛重機車前往森林，再也沒有回來。（Joe提供）
23歲的胡蘇祺因受抑鬱症的折磨，駕駛重機車前往森林，再也沒有回來。（Joe提供）

南加橙縣國家森林失蹤數日的23歲華裔男子胡蘇祺，遺體5日被找到。他的哥哥透露，胡蘇祺已自殺身亡。

胡蘇祺的哥哥Joe表示，警方5日下午在橙縣Cleveland National Forest找到弟弟遺體。Joe說，具體的死因仍待進一步屍檢報告，但目前來看，弟弟是上吊自殺。Joe說，在翻閱弟弟的遺物發現，胡蘇祺今年1月患上抑鬱症，2月病情開始加重。在他的電腦裡，有2月中旬購買上吊自殺用繩子的紀錄。此外，胡蘇祺還購買動物安樂死的藥。Joe說，目前尚不清楚胡蘇祺如何買到這種藥，推測可能是通過telegram通訊軟件購買，目前他使用的帳號已被刪除。

胡蘇祺與哥哥Joe同住在Mission Viejo的房子中。胡蘇祺的父母目前都在中國大陸，他們是廣西省桂林市人。Joe說到這裡嘆了口氣，他目前仍在嘗試梳理弟弟生前形跡。他與胡蘇祺是半血親兄弟（half brother），Joe並未透露更多細節。

胡蘇祺去年12月才畢業於爾灣加大（UC Irvine），今年1月，他找到總裁助理工作，本來前途一片光明。他於3月3日（周日）晚間開始沒有返家。當日白天，Joe想約胡蘇祺一起吃飯，胡蘇祺以「與其他朋友有約」為由推辭。4日一早，Joe發現胡蘇祺還是沒有回家，電話也打不通。此外，胡蘇祺的朋友、同事也因聯繫不到他，到家中詢問。Joe這才意識到不對，立刻打電話報警。

警方4日下午在橙縣Cleveland National Forest的Maple Spring Trailhead入口發現胡蘇祺駕駛的粉色重機車，經過一天搜尋，5日下午在森林裡發現他的遺體。

Joe說，弟弟生前很喜歡騎摩托車，平時喜歡跟朋友一起駕駛摩托車來這片森林，再折返。如今胡蘇祺一個人駕駛心愛的摩托車來到此處，卻再也沒有返家。

23歲的胡蘇祺因受抑鬱症的折磨，選擇離開人世。（Joe提供）
23歲的胡蘇祺因受抑鬱症的折磨，選擇離開人世。（Joe提供）
胡蘇祺生前駕駛的摩托車在Cleveland National Forest健行道...
胡蘇祺生前駕駛的摩托車在Cleveland National Forest健行道入口被找到。（Joe提供）

橙縣 爾灣加大 南加

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