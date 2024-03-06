南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

23歲的胡蘇祺因受抑鬱症的折磨，駕駛重機車前往森林，再也沒有回來。（Joe提供）

在南加橙縣 國家森林失蹤數日的23歲華裔男子胡蘇祺，遺體5日被找到。他的哥哥透露，胡蘇祺已自殺身亡。

胡蘇祺的哥哥Joe表示，警方5日下午在橙縣Cleveland National Forest找到弟弟遺體。Joe說，具體的死因仍待進一步屍檢報告，但目前來看，弟弟是上吊自殺。Joe說，在翻閱弟弟的遺物發現，胡蘇祺今年1月患上抑鬱症，2月病情開始加重。在他的電腦裡，有2月中旬購買上吊自殺用繩子的紀錄。此外，胡蘇祺還購買動物安樂死的藥。Joe說，目前尚不清楚胡蘇祺如何買到這種藥，推測可能是通過telegram通訊軟件購買，目前他使用的帳號已被刪除。

胡蘇祺與哥哥Joe同住在Mission Viejo的房子中。胡蘇祺的父母目前都在中國大陸，他們是廣西省桂林市人。Joe說到這裡嘆了口氣，他目前仍在嘗試梳理弟弟生前形跡。他與胡蘇祺是半血親兄弟（half brother），Joe並未透露更多細節。

胡蘇祺去年12月才畢業於爾灣加大 （UC Irvine），今年1月，他找到總裁助理工作，本來前途一片光明。他於3月3日（周日）晚間開始沒有返家。當日白天，Joe想約胡蘇祺一起吃飯，胡蘇祺以「與其他朋友有約」為由推辭。4日一早，Joe發現胡蘇祺還是沒有回家，電話也打不通。此外，胡蘇祺的朋友、同事也因聯繫不到他，到家中詢問。Joe這才意識到不對，立刻打電話報警。

警方4日下午在橙縣Cleveland National Forest的Maple Spring Trailhead入口發現胡蘇祺駕駛的粉色重機車，經過一天搜尋，5日下午在森林裡發現他的遺體。