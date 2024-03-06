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饒穎凡辦選情之夜 目前暫列第三

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
饒影凡競選團隊合影。（記者朱敏梓/攝影）
饒影凡競選團隊合影。（記者朱敏梓/攝影）

競選加州25選區參議員的饒影凡 （Yvonne Yiu）5日晚在阿罕布拉競選總部舉行選舉之夜，與競選義工團隊及支持者一起觀看開票結果。當晚多名僑領現身，為她打氣。

截至6日上午9點，根據洛縣選務處數據，在五名候選人中，饒穎凡暫列第三，獲得19.16%的選票數。共和黨參選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）拿下第一高票，得票數為37.27%。現任阿罕布拉市（Alhambra）市議員的佩羅斯（Sasha Renee Perez）暫居第二，得票數為28.85%。得票最多的兩名候選人，將在11月決選中展開對決。

對於暫時排在第三，饒穎凡表示，雖然可能沒有辦法繼續在下一個階段繼續為大家服務，但是非常感謝大家對她的支持。饒穎凡說，「無論結果怎樣，都是贏了。在選舉過程中，她獲得許多關心和支持，也學習到很多，這些都非常寶貴。」饒穎凡補充，在這個過程中，她聽到許多民眾的聲音，這能幫助她今後在不同領域中，更了解民眾需求，繼續為大家奉獻和服務。

洛縣選務官羅根（Dean Logan）6日早些時候宣布5日初選投票情況，總共統計91萬0857張選票，有16%的登記選民進行投票。羅根說，仍有許多選票尚待計算，他沒有未公布具體數字。

饒影凡參選的第25選區覆蓋多個華人聚集城市，該選區有近100萬居民，其中包括62萬2305名登記選民，其中約 46%為登記民主黨人，22%為登記共和黨人，25%為無黨派選民。

饒影凡舉辦選舉之夜。（記者朱敏梓/攝影）
饒影凡舉辦選舉之夜。（記者朱敏梓/攝影）

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