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北美最大亞洲漫畫藝術 南加寶爾博物館展出

洛杉磯訊
亞洲漫畫：一種藝術形態的演變北美首展。（寶爾博物館）
亞洲漫畫：一種藝術形態的演變北美首展。（寶爾博物館）

由英國著名巴比肯藝術中心(Barbican Centre)策劃的「亞洲漫畫：一種藝術形態的演變」(Asian Comics: Evolution of An Art Form)世界巡展，將於2024 年3月9日至9 月8日在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）隆重推出，也是迄今為止最大規模的亞洲漫畫展首次登陸北美，為南加州民眾帶來又一場視覺盛宴。

亞洲漫畫藝術展匯集了亞洲20個國家和地區400多件漫畫藝術品，包括原創漫畫、出版物、插畫、動畫膠片、雕塑和多媒體創作等，時間跨度200多年 (1814-2023)。本次展覽涉獵多種藝術形式，有精巧細緻 的日本木版畫、紛繁複雜的印度捲軸畫、氣韻十足的中國水墨畫，還有 批量生產的傳統漫畫、當代插圖和最新數字媒體的神奇創作等等，是名副其實的亞洲漫畫大薈萃。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說：「亞洲漫畫：一種藝術形態的演 變是一次穿越時光和想象的藝術之旅，以時間為軸，從傳統的手繪創 作到最先進的數碼演繹，集中展現了亞洲漫畫的起源和發展，以及漫畫 文化對其他藝術門類 (電影、動畫、時尚、音樂和電子遊戲等) 的持久影 響。」

在眾多的亞洲漫畫中，Manga(日本漫畫)獨領風騷，已發展為世界上最大、 最持久的漫畫文化，其影響已成燎原之勢，引領著世界漫畫的潮流。 此次展覽，內容豐富，題材多樣，有異想天開的民間傳說、影響深遠的歷史事件和獨到視角的自我表 達，還有往昔經典的現代改編等等。匯集了280位藝術家的經典作品，有家喻戶曉的大家手筆，如手塚治虫的《鐵臂阿童木(原子小金剛)》、藤子·F·不二雄的《哆啦A夢》、尾田榮一郎的《海賊王》、青山剛昌的《名偵探柯南》等，更有青出於藍勝於藍的年輕一代的優秀創作，如早稻的《松風》等；在六 大板塊的展陳中，還有一個專門的《西遊記》板塊，介紹來自不同國家、不 同版本的改編作品。

寶爾博物館新任館長肖恩·奧哈羅(Seán O'Harrow) 博士表示，此次的亞洲漫畫展將讓美國觀眾全方位地欣賞和了解亞洲漫 畫的前世今生。本次展覽不僅為民眾展示了漫畫的藝術魅 力，還強調了漫畫在保存文化、歷史和人物故事方面的作用。

寶爾博物館地址：2002 North Main Street Santa Ana, CA 92706，電話：714-567-3600

亞洲漫畫預展海報。（寶爾博物館）
亞洲漫畫預展海報。（寶爾博物館）

博物館 日本 加州

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