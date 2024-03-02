緊步總統後塵 紐森州長視察加州-墨西哥邊境

紐森州長（中）視察加州-墨西哥邊境 。（州長辦公室）

繼2月29日拜登總統和前總統川普不約而同視察德州美墨邊境、隔空較勁後，加州 州長紐森 （Garvin Newsom）也於3月1日訪問了加州與墨西哥邊境，聽取了加州國民防衛隊（CalGuard）和美國邊境巡邏隊官員的情況介紹，隨後在聖地牙哥（San Diego）的一個支援移民家庭 的庇護所會見了社區領袖。

影音：州長辦公室

大量無證移民湧入美墨邊境已成美國總統大選重要議題。總統拜登及前總統川普2月29日不約而同赴德州邊境拚場。被視為民主黨潛在的總統預備人選的加州州長紐森亦步亦趨，展示自己重視移民議題、確保邊境安全的政策。但不同於共和黨的全面封堵無證走線人的措施，民主黨以避免人道危機為前提來保障邊境安全。

紐森州長說：「拜登總統在上任第一天就提出了一項全面計劃，重點是確保我們的邊境安全，確保夢想家在我們國家擁有永久的家園，並幫助企業滿足對工人的需求。國會中的共和黨人除了製造混亂和破壞任何取得進展的努力之外什麼也沒做，包括阻止兩黨邊境安全協議，該協議滿足了他們所要求的一切。國會裡那些沒有骨氣（spineless）的共和黨人已經到了該履行職責的時候了。」

加州是西半球最繁忙的陸地過境點的所在地。紐森州長訪問了加州和墨西哥邊境的部分地區，近幾個月來這些地區的移民數量增加。

紐森州長參觀了一個主要由國家資助的避難所，當地一個非營利組織在那裡提供了短期和關鍵的援助。社區組織一直是重要的合作夥伴，與地方、州和聯邦政府合作，滿足人道主義需求並支持邊境社區。

自 2019 年以來，紐森州長和加州立法會已提供超過 13 億美元的人道主義援助和相關服務，以支持當地社區。加州社會服務部已向非營利組織提供贈款資金，為南加州邊境社區聯邦處理的移民提供臨時庇護和支持服務。自 2021 年以來，主要透過州政府資助，為超過 52 萬人提供庇護。加州目前正在資助該地區的幾個移民庇護所。

去年，紐森州長在加州-墨西哥邊境的美國入境口岸增加了大約 50% 的加州防衛隊人員部署，以支持截獲包括芬太尼在內的非法藥物。2023 年，加州防衛隊支持的行動查獲了創紀錄的 6萬2000 磅芬太尼。