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晨光基金會獎學金申請 嘉惠南加學子留學生

記者劉子為/蒙特利公園即時報導
晨光基金會2024年的留學生獎學金及本地生獎學金即日起至4月30日接受申請，（左起）林日昇、朱裕民、徐惠誠、任霜霜（記者劉子為/攝影）
晨光基金會2024年的留學生獎學金及本地生獎學金即日起至4月30日接受申請，（左起）林日昇、朱裕民、徐惠誠、任霜霜（記者劉子為/攝影）

晨光基金會2月29日於蒙市舉行新聞發佈會，2024年留學生獎學金及本地生獎學金即日起至4月30日接受申請。去年擴大本地生獎學金申請資格後，共有29位學生獲獎，其中17位為美國華裔本地生。今年凡就讀全美國認可的 4 年制學院或大學及碩士課程，居住地為南加州的美國公民或華裔永久居民皆可申請。

過去晨光基金會本地生獎學金資格限為就讀加州的大學生或研究生，去年擴大接受就讀全美國認可的 4 年制學院或大學及碩士課程，居住地為南加州的美國公民或華裔永久居民。今年繼續接就讀全美大學的南加本地生申請。同時，留學生獎學金的申請資格為：就讀南加州大學及研究所，來自中國、香港、澳門和台灣或其他地區和國家的華人留學生。

晨光基金會主席朱裕民表示，「十年樹木，百年樹人」，基金會多年來致力於支持教育事業，培養優秀人材，造福社會及國家。基金會不僅幫助位於中國偏鄉的貧困學生，還嘉惠許多在美就讀大學及研究所的留學生和本地生。

晨光基金會會長徐惠誠指出，基金會的宗旨是希望雪中送炭，希望能幫助更多在經濟上需要幫助的的莘莘學子，所以決定在「本地生獎學金」擴大至就讀全美國高等學府的學子。

晨光基金會副主席林日昇指出，「留學生獎學金」得獎者每位可獲得 6000 美元獎學金。申請資格為在美有合法簽證或身份，持有效護照及簽證，來自中國大陸、香港、台灣、澳門或其他國家的華裔留學生。在南加州被認可的四年制學院、大學或社區學院就讀並為全日制學生。（大學生一學期至少修習 12 個學分；碩士班學生一學期至少修習 8 個學分）大學學業成績 GPA 最低累計需達 3.5。碩士班 GPA 最低累計需達 3.7。已被大學錄取的高中畢業生需提供學校發出的錄取通知書。有實際的經濟需求和證明，申請人展現出優異的領導能力，參與社區和志願工作，品德和學業表現出色者。

晨光基金會副會長任霜霜表示，「本地生獎學金」得獎者，每位可獲得 5000 美元獎學金。申請資格為華裔美國公民或永久居民，南加州居民，在全美被認可的四年制學院、大學或社區學院就讀並為全日制學生（大學一學期至少修 12 個學分） 或（碩士班學生一學期至少修 8 個學分）。大學學業成績 GPA 最低累計需達 3.5。碩士班 GPA 最低累計需達 3.7。已被大學錄取的高中畢業生必須提供錄取通知書。需有實際的經濟需求和證明；申請人需展現優異的領導能力，參與社區和志願工作，品德和學業表現出色。

查詢詳情和下載申請書，請至晨光基金會網站：https://www.mlfcare.org/，如有任何疑問，請電郵至 [email protected] 或短訊傳至基金會行政主任 Sonia Yang，電話：626-703-2408（手機）。

加州大學 南加 留學生

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