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新港灘地產投資玩龐氏騙局 南加受害者多長者

橙縣訊
橙縣一家房地產投資公司涉嫌龐氏騙局遭調查。（警方提供）
橙縣一家房地產投資公司涉嫌龐氏騙局遭調查。（警方提供）

據報導，南加州橙縣新港灘市（Newport Beach）一家房地產投資公司涉嫌龐氏騙局遭FBI刑事調查。27日（周二）上午，FBI特工對涉事投資高管的辦公室和住所突擊搜查。

據財富管理師威爾曼（Brian Werlemman）表示，FBI執法人員是在2月27日上午6時左右，持搜查令對房地產投資公司AB Capital共同所有人，在新港灘市和拉古納灘市的住所和辦公室突查。他聲稱在2018年被這家投資公司策劃的一個龐氏騙局中，遭詐騙了大約270萬元。從新聞媒體的視頻中，可以看到FBI特工從搜查的一棟住宅中扣押了一些箱子和袋子作為證據。同一天，FBI還搜查了AB Capital位於新港灘市Corporate Plaza路15號的公司總部。

威爾曼表示，他是AB Capital公司最大的投資者。一直與FBI和國稅局配合調查，並估計在全美有受害者100多人，其中許多是年長者，被騙取大約一億元。他進一步表示，這起騙局因房地產投資公司AB Capital被強制破產而敗露。受騙投資者於2022年將公司兩名負責人告上法庭，兩名被告分別是Joshua R. Pukini和 Ryan J. Young 。原告指控被告違反受託人職責、轉移資產等罪名，要求至少5000萬元賠償。

該訴訟指控兩名被告拒絕交出AB Capital會計記錄，銷毀文件，是「震驚和完全不可接受的」。還指稱，破產受託人於2022年10月7日檢查了AB Capital電子郵件及存儲文件，結果發現除了80個在電腦垃圾桶中發現文件外，其它電腦上已經沒有任何文件了。此外，據稱AB Capital總部會議室的大文件櫃也是空的。原告還指控被告在資金處理方面撒謊，並欺詐挪用資金。

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