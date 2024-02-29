裴洛西洛城參加晚宴遭抗議 華人感嘆像電視劇

裴洛西在洛杉磯參加活動期間，有支持巴勒斯坦的民眾聚集在其活動現場門口進行抗議。（受訪者提供）

前眾議長裴洛西 （Nancy Pelosi）25日在洛杉磯參加活動期間，有支持巴勒斯坦的民眾聚集在其活動現場門口進行抗議，指責她支持以色列 對加薩 的襲擊。活動現場戒備森嚴，儘管抗議聲勢浩大，並未發生任何暴力衝突。有參與裴洛西活動的華人，感受場館內外氣氛差距，直言仿佛置身政治電視劇。

（視頻素材源自：受訪者、X社群，記者子為後製）

25日晚，裴洛西來到位於比佛利山（Beverly Hills）的Beverly Wilshire酒店參加非公開活動，據悉這是一場公共顧問頒獎晚宴（public counselor award dinner)。居住在洛杉磯市西區的一華人居民吳女士透露，她下午四時左右在酒店附近購物，看到許多手舉巴勒斯坦國旗的抗議者圍在酒店門口，大喊「真丟臉」（shame on you），許多手舉抗議標語，其中包括「停止殺害在加薩的兒童」、「停止武裝以色列」等。吳女士指出，現場有很多武裝的警力堵住抗議人士，看上去十分膠著。另一位受邀參加該晚宴的華人表示，在進酒店時也看到抗議的場景，聲勢浩大。他指出，晚宴氣氛祥和愉悅，裡外的對比，讓他彷彿身處政治電視劇中。

裴洛西的批評者表示，裴洛西在國會職業生涯中，從親以色列團體收到超過60萬元的競選捐款，同時指責她公開支持以色列在加薩的軍事行動。反對者稱，裴洛西多次將呼籲加薩停火的示威者，稱為外國特工。

去年12月，有十幾名和平反戰示威者到裴洛西位於舊金山的官邸外，呼籲她支持巴以永久停火。當地主流媒體報導，該示威由女性社會公正組織CODEPINK召集，訴求是呼籲民選官員持續促進巴以雙方的和平談判。活動組織者Cynthia Papermaster表示，舊金山市議會將討論促進巴以和談的決議案。