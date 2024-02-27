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27日凌晨恐怖2小時 西洛杉磯多商鋪被盜

洛杉磯訊
根據星巴克的監控畫面，竊賊拿錘子砸碎大門，入室盜竊。（監控畫面）
根據星巴克的監控畫面，竊賊拿錘子砸碎大門，入室盜竊。（監控畫面）

洛杉磯縣的入室盜竊案日益猖獗，2月27日（週二）凌晨，洛杉磯西邊多個地方發生了商鋪入室盜竊案，僅僅兩小時多家商鋪被盜。其中一起盜竊案發生時，幸得好心居民出手制服竊賊，最終竊賊成功落網。

視頻來源：商家監控畫面/KTLA，後製：記者朱敏梓

根據警方的初步信息，這些入室盜竊案均發生在凌晨1點45分至3點45分之間，事發地為洛杉磯西部的瑪利那岱瑞(Marina Del Rey)、岱瑞(Del Rey) 和威尼斯(Venice) 社區。

在被闖入的商鋪中，有5家位於林肯大道（Lincoln Boulevard）上的濱海中心購物廣場（Marina Center shopping plaza），包括L&L Hawaiian Barbecue、Rubio’s Coastal Grill、Nick the Greek、Juice Crafters 和星巴克

Nick the Greek的老闆表示，他並沒有在餐廳裡存放大量現金，但竊賊也不態逃脫懲罰。與此同時，L&L Hawaiian Barbecue 的老闆說，這是他的餐廳本月第二次受到攻擊。

瑪利那岱瑞入室盜竊案的兩名嫌疑人被描述為穿著全黑衣服、戴著黑色面具的男子，洛杉磯市警察局（LAPD）表示，他們騎著自行車逃離了該地區，但其中一人後來被拘留。 截至週二上午 7 點，第二名嫌疑人仍然未被逮捕。

在濱海中心的拐角處，一家 Ulta Beauty 商店的窗戶被砸碎，位於岱瑞Centinela 大道 4800 號約兩英里外的 Centinela 咖啡館也是周二凌晨入室盜竊的受害者。目前，洛杉磯警察局官員正在該地區調查 Ulta Beauty 窗戶被砸的事件，他們發現鄰近的濱海中心廣場的幾家企業也受到了襲擊。

此外，在瑪利那岱瑞入室盜竊案發生數小時後，威尼斯又有一家小企業被闖入，這次是位於Dudley Avenue和Speedway拐角處的Dudley市場。不過這次竊賊就沒那麼「幸運」，因為因為附近的一位居民恰好坐在他的陽台上，看到餐廳被闖入。根據監控影片顯示，這名男子將嫌疑人帶到室外，並將其按倒在地，直到警察趕到。竊賊最終被拘留。

這位好心人說，「我一到樓梯底，他就開始往街上跑，竊賊決定坐在那裡等著看警察是否會出現，當他發現一切沒有異常時，他決定再進去試手氣。但是，當他跳出窗外時，正好被我抓到。」

目前尚不清楚這些入室盜竊案是否有關聯。任何有訊息的人請聯繫洛杉磯警察局。

洛杉磯 星巴克 咖啡

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