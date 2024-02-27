花蓮縣訪問團宴請姊妹市 原民學生表演驚艷

16名學生身著代表花蓮縣六個原住民族群的傳統服飾表演，透過他們的舞蹈與裝扮，生動地展現了花蓮豐富的原住民文化與傳統之美。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國花蓮縣縣長徐榛蔚帶領的訪問團，2月26日（週一）在聖蓋博 市（San Gabriel）宴請姊妹城市天普 市（Temple City）官員；此行深化了兩市自2018年建立姊妹關係以來的友誼與合作。晚宴上，還特別安排隨團學生表演展現花蓮代表當地的6族原民特色舞蹈。

天普市市長文尚丞表示，此次交流讓天普市感到開心，並期待透過此類訪問進一步加強與花蓮縣的友好關係與合作。而天普市計畫與花蓮縣在教育與公共安全等多個領域開展合作，特別是推動中學生交換計劃，促進雙方學生的文化交流與學術發展。此外，天普市聯合學區正積極籌劃中英雙語沉浸式教學課程，預計於今年8月開課。

徐榛蔚也回顧與天普市建立姊妹城市關係的歷程，表示，自2018年以來，雙方在文化、教育和經濟領域的交流日益密切。尤其是在疫情期間，兩地透過互相支援共同度過難關，展現深厚的姐妹市情誼。徐榛蔚更讚揚天普市在推廣台灣名茶及介紹華人貢獻上的努力，認為這不僅促進經濟發展，也加深文化與藝術的理解和尊重。

來自海星高中的學生古毅和古翊欣分享在洛杉磯 茶花節遊行的獨特體驗，他們表示，這次遊行不僅讓他們感受到豐富多元的文化氛圍，還有機會展示與眾不同的表演方式，尤其是原民音樂和國旗展示，也與其他當地高中生的表現形式形成對比。談及在初到洛杉磯的感受，古毅和古翊欣都提到，在洛杉磯有機會見識到不同的文化和人群，尤其是華人社區的熱情和多樣性，這與他們事先的想像有所不同。

海星高中原舞隊指導老師林傑龍提到，此行的兩所學校都曾在教育部主辦的全國學生舞蹈比賽中獲得佳績，這次能夠隨團訪問天普市，參與天普市茶花節遊行是對學生們來說是一次珍貴的學習和表演機會。在此次的遊行表演中，學生們不僅將現代舞蹈、K-pop以及其他流行舞蹈元素與花蓮在地文化相結合，創作出獨具特色的舞蹈作品，更在展現傳統與創新的結合上做出嘗試。不僅豐富了學生們的表演經驗，也讓觀眾得以見識到傳統文化與現代元素融合後的新鮮感與活力。